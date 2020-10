View this post on Instagram

Te vas a maquillar💄y te pones a jugar con la cámara📸 jajaja hoy festejando🎉 13 años en Argentina 🇦🇷 💄 💄 💄 💄 💄 💄 #placer #belleza #cuerpo #lenceria #yomeamo #sentirsesexy #jugar #pandemia #cuarentena #operacion #pies #cirugia #recuperaciono