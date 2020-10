El romance virtual de Romina Gaetani: “Hay levante por Instagram, con uno me voy a…”

La actriz contó en Mitre Live que se está conociendo con un hombre al que conoció por la red social.

Romina Gaetani reconoció que empezó una relación con alguien de manera virtual en plena pandemia.

“Re abierta al amor estoy. Qué se yo. Yo creo que estoy abierta al amor, estoy separada desde hace tres años. Podría estar conociendo a alguien. Lo que pasa en la cuarentena es que es un poco dificil. Pero ojo, hay levante por Instagram”, arrancó Gaetani en diálogo con Mitre Live.

“Me da cagazo Tinder y Happened. Lo que me brindó la cuarentena que yo no lo venía ejerciendo era el levante por Instagram. Hay uno con el que podría juntarme después de la pandemia. Uno da”, agregó Romina.

“Me gustó que no la dudó. Pero igual en este momento qué la va a dudar. Aparte es buen mozo, guapo, pero no sé si es mi onda. Igualmente con lo guapo uno no hace mucho. Ya sé a qué se dedica porque lo dice en su Instagram, pero no quiero decir a qué se dedica”, produndizó Gaetani al respecto.

Confesiones

Romina Gaetani es una de las actrices más consagradas del país. Pero esta vez, dejó entrever una faceta antes desconocida. Más descontracturada y con copa de vino en mano, se animó a tener una charla divertida con Jey Mammón en el papel de Estelita y habló de sus experiencias sexuales.

“¿Cuánto fue el máximo de gente con el que compartiste un espacio sexual?”, fue la pregunta al hueso de Jey. Al instante, la actriz que estuvo en pareja muchos años con el músico Oscar Righi, rompió en carcajadas sin poder hilar una palabra. A duras penas, contestó con la portada de un disco de Los Beatles.

“¿Qué es eso? Cuatro, está perfecto. Pero pará… que había un quinto Beatle. ¿Estaba ahí? El quinto o no”, repreguntó Jey. “¿Estuvo bueno el Yellow submarine?”. Al final, Romina Gaetani subió la apuesta a Jey Mammon y remató: “Estuvo buenísimo. Imaginate. ¡Disco doble!”.