El Reino Unido inició la vacunación masiva contra el coronavirus

Una mujer de 90 ha sido la primera persona en Gran Bretaña y el mundo en recibir la dosis contra la covid-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech.

“No puedo agradecer lo suficiente (…) al personal del NHS (Servicio Nacional de Salud de Reino Unido) que me ha cuidado tremendamente, y mi consejo para cualquiera a quien se le ofrezca la vacuna es que se la dé; si me la pueden dar a mi a los 90, te la puedes dar tú también”, dijo en referencia al hecho de que no es obligatoria.