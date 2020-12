El reclamo de Matías Morla a Gianinna Maradona

Polémico audio del abogado a la hija del Diez: “Nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”.

La muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años entristeció a miles de fanáticos en todo el mundo. La Justicia está investigando las circunstancias de su fallecimiento para ver si hubo negligencia de parte de los médicos que lo atendieron. Y sus hijas ya iniciaron el pedido de sucesión para reclamar la herencia millonaria que les corresponde.

Desde la partida del Diez, el abogado Matías Morla no apareció en los medios, solo escribió algunos mensajes a través de su cuenta de Twitter. Y ahora trascendió que el letrado y apoderado de la leyenda del fútbol intercambió mensajes con Gianinna Maradona, a pesar de que no tiene una buena relación ni con Claudia Villafañe ni con sus dos hijas. Incluso tienen una batalla judicial por sus diferencias.

“Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez”, dijo Morla en un audio de WhatsApp que pasaron en el ciclo Intrusos. “Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá”, agregó.

Luego, Morla le explica a la hermana de Dalma Maradona el motivo por el que prefiere no tener una reunión: “Por ahora no me puedo juntar con nadie hasta que la Justicia determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Así que plantealo en Tribunales y con todo gusto iré”.

Tras darle ese consejo, el letrado le hace un reclamo por no haber podido despedirse de Diego en el velatorio que se realizó en la Casa Rosada: “Por otro lado, nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”. Un caso similar ocurrió con Rocío Oliva, ya que tampoco la dejaron pasar a darle un último adiós a quien fue su pareja.

El 25 de noviembre, Morla escribió un emotivo mensaje en Twitter dedicado al director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata: “Nos veremos pronto, amigo. Hasta siempre Comandante. Te voy a extrañar”. Recién casi 24 horas después el abogado volvió a referirse públicamente al fallecimiento del astro deportivo, también a través de las redes sociales.

“Hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión. Siento en mi corazón la partida de un amigo a quien honré con mi lealtad y compañerismo hasta el último de sus días”, comenzó su texto que tituló “Comunicado” y siguió: “Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar”. En ese momento, él no había contado que Claudia y sus dos hijas no lo dejaron ir a la Casa Rosada como se escuchó en el audio de WhatsApp.

Luego, se refirió al informe emitido por la Fiscalía de San Isidro sobre cómo fueron las últimas horas del ex futbolista y las causas de su muerte: “Es inexplicable que durante doce horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines”.

Además, definió como una “criminal idiotez” –lo que escribió en negrita y con mayúscula– el hecho de que la ambulancia tardara media hora en llegar a la casa del barrio privado en Tigre adonde se había ido a vivir Maradona para comenzar con su rehabilitación.

“Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias”, dijo, y citó a quien fuera su amigo: “Como decía Diego, ‘vos sos mi soldado, actuá sin piedad’″. Para cerrar “este momento de profunda desolación y dolor” agregó: “Fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Que descanses en paz, hermano”.

Aunque siempre fueron muy cercanos y su relación, más que de abogado y cliente, había pasado a ser de amistad, en los últimos meses y en parte por la pandemia –ya que Diego estaba dentro del denominado grupo de riesgo–, Morla y el Diez no se estaban viendo tan frecuentemente.

El 30 de octubre el letrado había ido a visitar a Pelusa por su cumpleaños, pero habrían mantenido una acalorada discusión luego de que, al verlo mal de salud, éste le sugiriera que no fuera al homenaje que le iban a hacer en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Luego de la operación a la que se sometió el ídolo, Morla fue a visitarlo a la Clínica Olivos pero no pudo ingresar a la habitación a verlo. El argumento fue que los protocolos del covid-19 no lo permitían. Al salir brindó una conferencia de prensa y se refirió a lo ocurrido días anteriores: “Él quería ir (a su homenaje), le dijeron que no, pero con el fútbol él es así. Si le hablás de fútbol, ahora se saca la venda de la cabeza, se levanta y va a la cancha”.