La activista sueca envió un mensaje grabado de un minuto y medio. “Estoy aquí para recordarles las promesas que les han hecho a sus hijos y nietos”, disparó.

La activista y ecologista internacional, Greta Thunberg, habló ante el Foro Económico de Davos e instó a los distintos líderes mundiales a tomar medidas urgentes en contra del cambio del climático. “Estoy aquí para recordarles la emergencia en la que nos encontramos. La crisis que ustedes y sus predecesores han causado y nos han infringido. La crisis que ustedes siguen ignorando. Estoy aquí para recordarles las promesas que les han hecho a sus hijos y sus nietos“, dijo Thunberg. A través de un video grabado, la joven habló ante la platea de Davos, foro que este año se desarrolla de manera virtual como consecuencia de la pandemia de Covid-19 que azota al mundo.

Durante su alocución, la militante sueca lanzó: “La crisis climática y ecológica, por desgracia, ya no puede resolverse con los sistemas actuales. Según la mejor ciencia disponible actualmente, eso ya no es una opinión; es un hecho”.En el mensaje, que dura apenas un minuto y medio, la activista sostuvo “no les digo lo que tienen que hacer. Al fin y al cabo, salvaguardar las condiciones de vida futuras y preservar la vida en la Tierra tal como la conocemos es voluntario”.“La elección es suya, pero puedo asegurarles esto: no pueden negociar con la física. Sus hijos y nietos les harán responsables de las decisiones que tomen. ¿Qué les parece ese trato?”, concluyó en el video Greta Thunberg.

