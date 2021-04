El Kun Agüero levantó su titulo 14 en el Manchester City y comienza a despedirse

Estuvo en el banco de suplentes y no ingresó, en el Tottenham Lo Celso fue titular y Lamela no ingresó.

El Manchester City derrotó hoy al Tottenham y se consagró campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra, torneo que ya había obtenido en sus últimas tres ediciones.

Con Sergio Agüero en el banco de suplentes y con un tanto de Aymeric Laporte a los 37 minutos del complemento, el City venció por 1-0 al Tottenham, que tuvo a Giovani Lo Celso como titular y a Erik Lamela entre las variantes, y se quedó con el título ante la presencia de 8 mil hinchas en las tribunas del estadio “Wembley“.

Se trata de la octava Copa de la Liga de Inglaterra para el equipo dirigido por Josep Guardiola, la cuarta de forma consecutiva, que en semifinales habían eliminado al Manchester United al imponerse por 2-0. Guardiola, por su parte, acumuló su trigésimo trofeo como entrenador: ganó tres Ligas de España, tres Bundesligas, dos Premier League, dos Copas del Rey, dos Copas de Alemania, una Copa de Inglaterra, tres Supercopas españolas, dos Supercopas de Inglaterra, cuatro Copas de la Liga inglesa, dos Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Campeones! Y que emoción volver a ver a los fans en la cancha. Juntos otra vez 🤟🏽// Champions! What a rush to see fans in the stadium once more. Together again 🤘🏽#LeagueCup pic.twitter.com/AVIvYhrHEb

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 25, 2021