El fuerte cruce de Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase

Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase protagonizaron un fuerte cruce al aire durante su pase en Radio con vos. Este viernes, mientras ambos hacían comentarios sobre la situación política en torno a la pandemia de coronavirus, terminaron enfrentados por sus diferencias respecto a las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández, las vacunas y la postergación de las PASO.

“Ayer hubo una imagen, ver a (Sergio) Massa, Wado de Pedro, (Cristian) Ritondo discutiendo sobre las PASO. No es tan complejo, si todo el mundo dice que en agosto vamos a estar jodidos”, empezó Sietecase.

Tenembaum sostuvo: “Se está hablando de pasar dos o tres semanas las PASO; en tres semanas no cambia nada, Rey”. “Está bien, no me parece irracional, si todo el mundo dice que en agosto va a estar jodido”, insistió Sietecase. “¿Todo el mundo? ¿Quién dice?”, indagó su colega. “Los especialistas, dicen que cuando pase el invierno”, indicó. “No cambia nada. Vos vas a ver entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre cómo cambian los casos”, acotó Tenembaum. “¿Vos me apurás a mí? Hacer una elección en pleno invierno es un error”, devolvió Sietecase.

“Que nosotros estemos discutiendo esto es de un nivel de frivolidad, de banalidad absoluta. No tiene nada que ver con un planteo sanitario. Enseñame, a ver, cuál es la proyección de los muertos y casos al 11 de agosto. No podés tomar una decisión fuerte de cómo cerrar en este momento. No tenés decidido qué vas a hacer económicamente con la gente que se queda afuera y estas discutiendo las elecciones”, apuntó el conductor de Y ahora quién podrá ayudarnos. “Me parece frívolo, banal, me parece que es politiquería”, agregó. Además, describió la situación del país tras el crecimiento de los casos y cuestionó que se hubiera permitido el turismo en Semana Santa.

“Se dejó pasar Semana Santa para tratar de cuidar la economía, a los que vas a cerrar primero, que son los gastronómicos, turismo”, defendió Sietecase.

“Dada la gravedad de las circunstancias, como está disparada la curva, y como dijo el Presidente el otro día: ‘no quiero que la gente se muera’, vos no habilitás la Semana Santa. Tenés un plan contingente, les das un aporte, privilegiás, si te importa ese detalle de la economía, como el tema central e ineludible. Ahora, si no pudiste prever eso, un apoyo, si va a haber IFE o no, algo que eventualmente va a pasar… En cuatro meses la cantidad de casos y de muertos va a depender de cuánto se cierre ahora y cuánto se cierra ahora depende de la planificación económica de apoyar a los que puedan cerrar. Nada de eso de eso está planificado, cuatro meses antes, lo único que está planificado son las PASO, donde podés hacer colas de cuatro metros de distancia, como se hace en las escuelas, en todos lados. La mayoría de los lugares es un tema de vecinos. Es un tema tan traído de los pelos, están pensando solo en las elecciones, en si les va mal en las encuestas. Lo que hay detrás de la discusión de las PASO, dado que no hay planificación en otras cosas y sí en las elecciones, es un razonamiento político, ni económico ni sanitario. Para mí, el razonamiento político es frívolo”, extendió Tenembaum.

“Yo estoy en total desacuerdo, las PASO no se deberían hacer. ¿Te imaginás si suspendían la Semana Santa?”, respondió Reynaldo. “No pasaba absolutamente nada”, retrucó Tenembaum. “¿Pero me jodés, Ernesto? Le están diciendo dictador porque prohibieron la circulación de 0 a 6”, apuntó Sietecase, pero Tenembaum quiso saber quién había dicho eso. “El 90% de los grandes medios en la Argentina”, respondió el periodista.

Ante las insistentes interrupciones de su colega, el conductor La inmensa mayoría arremetió: “¿Me dejás hablar un poquito a mí? Porque yo te dejé hablar 10 minutos y venís de hablar tres horas en tu programa. Para que me dejes decir algo, sobre todo, porque estamos en mi horario”. Y añadió que había sido Carlos Maslatón quien había tratado de dictador al Presidente.

Tenembaum, en tanto, indicó que no se acordaba de quién era Maslatón y pidió que le diera más información. “¿Me vas a dejar decir algo? Seguí vos, Ernesto”, dijo, ofuscado, Sietecase.

Y continuó: “Tuviste un comunicado de la principal fuerza opositora oponiéndose a las restricciones y a la cuarentena dura”. Con ánimos de confrontar, Tenembaum lo incitó a leerle el comunicado textualmente. “No, no lo tengo el comunicado acá ahora, ¿lo leíste? Si querés la seguimos el lunes con el comunicado en la mano, pero dejate de joder. Acá tenés a la principal fuera opositora cuestionando el inicio de una cuarentena dura, cuando lo único que se hizo fue sacar algunas medidas, que son bastante pobres”, concluyó Sietecase con enojo

Audio completo: