El detalle desconocido de la pelea entre Pampita e Isabel Macedo en Punta del Este

Connie Ansaldi contó cómo la modelo, que en ese momento estaba en pareja con Benjamín Vicuña, golpeó a la actriz en un boliche.

En 2010 un escándalo ocurrido con celebridades argentinas en Punta del Este copaba las portadas de los principales medios de comunicación. Pampita, que en ese momento estaba en pareja con Benjamín Vicuña, agarró de los pelos a Isabel Macedo en un boliche durante la fiesta de fin de año. La actriz y el chileno habían sido compañeros en una novela y desde ese momento trascendió que algo hubo entre ellos. Ahora que el tiempo pasó y cada uno siguió con su vida, Connie Ansaldi, una testigo del momento, dio a conocer un detalle: la lapidaria frase que la modelo dijo tras la pelea.

“Éramos muy pocos los que estábamos ahí, por más que hay mucha gente que dice que estuvo”, explicó la periodista este lunes en Los ángeles de la mañana (eltrece) para referirse al episodio ocurrido en Tequila el 1 de enero de 2010. En ese momento corría el rumor que algo había pasado entre los actores, que compartieron elenco en la novela Don Juan y su bella dama (Telefe).

Luego Connie detalló: “Carolina y Benjamín venían de una fiesta y llegaron más tarde. Isabel ya estaba ahí bailando con sus amigas. Estábamos todos contentos festejando y en un momento se terminaba todo y yo veía que Caro la miraba, porque era vox populi lo que había pasado, y le dije a Benjamín ‘llevátela’.

Asimismo continuó: “Benjamín estaba muy nervioso y nunca nadie pensó que iba a pasar lo que terminó pasando. Isabel se iba para la salida porque ya estaba terminando todo y Caro salió corriendo atrás de ella, la agarró, la tiró al piso y la agarraron los de seguridad. Todos fuimos corriendo detrás de ella y yo la metí para adentro y le dije ‘Caro acá no’, y ella me dijo: ‘Esta hija de pu… venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos’”.

Connie también remarcó lo que le respondió cuando la escuchó decirle eso: “Yo le dije que eso no importaba porque el que tenía la culpa era su marido”. Por último recordó: “Fue una situación de mier... en la que el único culpable, para mí, fue él”.

Si bien se dijo mucho sobre lo ocurrido en esa fiesta, lo cierto es que los protagonistas mantuvieron lo que pasó en total hermetismo hasta que en una nota con Intrusos (América), meses después, Macedo se refirió al tema.

“Lo que pasó con Pampita fue bastante desagradable. Me pegó mucho. Es un tema que ya pasó. Quiero salir de esto. Por respeto a su familia no quiero hablar más del tema. En ese momento no devolví nada porque no me llevo bien con la violencia, pero hice la denuncia. Yo me estaba yendo del boliche y me agarró por la espalda”, sostuvo.

En la actualidad la actriz está casada con el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey y tienen una hija, ‘Belita’. Por su parte Vicuña está en pareja con Eugenia ‘la China’ Suárez, con quien fueron padres de Magnolia y Amancio y Pampita, que tuvo a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio con el chileno, está casada con Roberto García Moritán.