El Crimen de la Inmunidad de Rebaño “Natural”

Hace un tiempo denunciamos a la política de la inmunidad de rebaño planteada por Herrera Ahuad como una política criminal propia de la derecha acérrima de Bolsonaro, Boris Johnson y Trump. Ahora se puede confirmar tal afirmación porque pudiendo inmunizar a la población con vacunas elige los contagios masivos sin ninguna protección.

Se denomina inmunidad de rebaño cuando un 70% de la población alcanza un nivel de anticuerpos capaz de resistir la infección o padecerla sin llegar a los casos graves. Está en toda la historia de la medicina que tal inmunidad no se adquirió nunca por vías naturales y las epidemias mortales o incapacitantes se limitaron o se erradicaron por acción de las vacunas.

Misiones sigue las instrucciones de la UIA y las cámaras empresariales que pretenden que esta inmunidad se alcance vía contagio directo en la población mandando a todo el mundo a trabajar, a sabiendas de que la inmunidad adquirida post infección de COVID no va más allá de unos seis meses en el mejor de los casos. Tiene que quedar claro que sin vacunas no hay inmunidad de rebaño y que la infección no es una “gripezinha” al decir de Jair, deja secuelas neurológicas, cardíacas, psiquiátricas y otras que están por verse a largo plazo.

Además la masividad de contagios lo que promueve son las mutaciones por una simple relación de probabilidad, a más contagios mayor probabilidad de mutaciones; las mutaciones conocidas del COVID 19 aumentaron su infectividad y su gravedad en las infecciones y secuelas, así, las variantes de Manaos y Reino Unido (es la misma) son más infectivas y encima también infectan más a niños y jóvenes dejandoles secuelas como el Sindrome Inflamatorio Multisistémico. Estas y otras mutaciones se pueden presentar en el país y en la provincia con el aumento de las infecciones.

La ministra de salud reconoce que estamos en la puerta de una segunda ola, esto es, un nuevo cuadro de infecciones masivas que hacen prever mutaciones como dijimos previamente. A este cuadro se suma el hecho de que las condiciones para enfrentarla no son las mismas que ante la primera ola: los trabajadores de salud están agotados, en la provincia las camas de UTI están ocupadas en un 72% y nadie asegura que las vacunas puedan servir para las nuevas cepas.

Esta segunda ola se va a agigantar con las aperturas de las escuelas en todo el país- En Misiones el comienzo de ascenso de la curva se dio el año pasado entre fines de noviembre y comienzos de diciembre luego que se abrieran las escuelas para la “terminalidad” de los 5° años y con presencia opcional. La nueva apertura masiva está produciendo desastres y para peor no cierran escuelas sino que se limitan a aislar las burbujas, todo lo contrario a lo que hicieron Alemania e Inglaterra por nombrar solo dos países que tienen sus aulas en “condiciones”.

En este cuadro, los medios de comunicación informan que el gobierno de la provincia obtuvo una recaudación superior a los 8400 millones de pesos en el primer bimestre de 2021, un aumento de la recaudación del 100% nominal respecto de igual bimestre del 2020 y un 42% una vez descontada la inflación. El gobierno cuenta con dinero extra a lo calculado en el presupuesto para el 2021 por lo que podría disponer de esos montos sin afectar los gastos previstos. El impuesto de mayor recaudación es ingresos brutos que a su vez es trasladado a los bolsillos de los trabajadores.

Esta suma, que convertida a dólares blue a la fecha (144$ pesos) significa una suma superior a los 58 millones de dólares y a valor oficial unos 84 millones de dólares, alcanzaría para vacunar a la totalidad de la población de Misiones. Comprar todas las vacunas necesarias requeriría un total de 12.600.000 dólares cash, un porcentaje del 22 al 14 % de lo recaudado, el resto podría aportarse para entrenar a estudiantes de Ciencias de salud y promotores para vacunar, pago de flete, distribución de las vacunas, compras de mascarillas jeringas, etc. El problema de la pandemia vería así, un principio de solución a la epidemia.

La inmunidad de rebaño vía vacunación está al alcance económico del gobierno provincial con la recaudación de enero/febrero 2021, si suponemos que la recaudación de noviembre/diciembre no fue muy lejana a estos montos se ve que la política del gobierno es francamente criminal. Hace meses que tiene el dinero en mano y la única limitación podría ser la producción de las vacunas o la temible lucha por el lucro de las farmacéuticas.

El gobierno de este modo elige favorecer la política de las empresas farmacéuticas del país que quieren intervenir en la venta de las vacunas, elige montar hospitales modulares en Puerto Iguazú no para la población, sino para los turistas y liberar subsidios y sobre precios de obra pública, mientras tanto los habitantes de Puerto Iguazú siguen sin tener agua y las escuelas de la provincia se caen a pedazos. Esto es un claro ejemplo de gestión capitalista: la promoción para las empresas de turismo internacional y limosnas, en el mejor de los casos, para la población. El dinero en extra no se destina a la salud y la defensa de la vida sino al lucro, es la gestión capitalista de la pandemia.

Si hay algo que sostiene a esta política son los gremios y centrales sindicales que guardan silencio sepulcral ante el retorno de clases y las actividades laborales en general o como en el caso de los gremios docentes han dado tregua evitando votar la negativa a las clases presenciales y explicar a padres y alumnos la gravedad de la situación.

Los trabajadores debemos tomar nota de esta situación que se verá agravada por los acuerdos con el FMI a ejecutarse post elecciones con un duro ataque a las condiciones de vida de los trabajadores; a esto hay que agregar la posibilidad que la crisis financiera internacional haga estallar el armado de dólar bajo de Guzmán y Cía. y una combinación de variables, todas negativas para la población.

A esta gestión hay que oponer un gobierno de trabajadores que disponga de los recursos existentes al servicio de la epidemia, excedentes como los actuales destinados a la compra distribución y aplicación de vacunas, financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo de respiradores y vacunas iniciadas desde las universidades, obra pública destinada a la construcción de viviendas para eliminar el hacinamiento, a la infraestructura escolar y las comunicaciones, a la construcción y ampliación de hospitales a la provisión de agua potable para toda la población a la designación de trabajadores de salud, es decir , a organizar la sociedad sobre las bases que permita enfrentar esta y futuras epidemias defendiendo la vida y no las ganancias de unos pocos.

Por Mario Eduardo Coutouné- Partido Obrero Tendencia