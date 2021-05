Echaron a Rocío Oliva de C5N

La expareja de Diego Maradona se quedó afuera de Minuto a Minuto, el ciclo en donde abordaba temas deportivos. Leé la nota y enterate qué pasó.

Rocío Oliva fue desvinculada de C5N tras haber trabajado allí durante tres meses. La exnovia de Diego Maradona participaba del noticiero Minuto a Minuto, el cual conducen Luciana Rubinska y Adrián Salonia. El rol de la rubia consistía en llevar adelante las columnas deportivas del informativo.

La decisión de no continuar con la relación laboral fue responsabilidad exclusiva del canal que en la actualidad se encuentra en manos de Fabián de Sousa. Según explicó la exintegrante de Polémica en el bar (América TV), el corte con el programa y con la emisora en general, se debió a causas estrictamente económicas.

En ese sentido, la blonda dialogó con la periodista Fernanda Iglesias. En tal oportunidad, le comentó que ya no formaba parte del staff de la emisora de noticias del Grupo Indalo y dejó ver los motivos de aquella abrupta salida, aunque resaltó que comprende la circunstancia particular. Todo habría quedado en buenos términos.

“Ya estaba hablado… La realidad del país y la situación sanitaria no dejaban mucho tiempo para el fútbol”, comenzó a señalar Rocío Oliva. Y luego concluyó: “Además de las PASO, que se vienen ahora. Súper entendible, ya que C5N es un noticiero que le da mucho espacio a la política”.

De todos modos, la futbolista continúa con sus otros trabajos. Dentro de Radio Mitre, es panelista de Super Mitre Deportivo y además, los domingos participa de Fútbol sin manchas, un ciclo que sale a luz a través de la pantalla de Canal 26.

Rocío Oliva: entre los escándalos y las pérdidas de trabajo

En este contexto, cabe destacar que la exnovia de El Diez el pasado marzo decidió renunciar al programa que conduce Mariano Iúdica (Polémica en el bar). En ese momento, la joven de 30 años afirmó: “Para mí es muy importante aclarar por qué me voy… El 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo, que para mí es lo más importante. Me encanta el deporte y la estudio en River, que es mi segunda casa. Ya presenté todos los papeles y estoy muy entusiasmada con eso. Porque sé que me va a servir para mi futuro. Y yo quiero seguir creciendo”.

Pero al parecer, Rocío Oliva no sólo perdió o definió alejarse de espacios laborales, sino también, durante los últimos días se vio envuelta en el escándalo que protagoniza Horacio Cabak, con quien compartió la mesa en el mítico programa creado por Gerardo Sofovich. Ocurre que, en la lista de supuestas amantes que habría tenido el conductor figuró su nombre y aquello se filtró en los medios.

Furiosa, la deportista salió con los tapones de punta. Primero, le reclamó al modelo que aclare la situación con Verónica Soldato, la mamá de sus hijos, y que le diga con quién la engañó, a los fines de no involucrar a terceros en su situación personal. Pero aquello no fue todo, la muchacha se acercó a su abogada Ana Rosenfeld, para que vía carta documento continuara con la gestión tendiente a dejar en claro que ella nada tuvo que ver con Cabak.