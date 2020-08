Día de las Futbolistas argentinas: por qué se celebra el 21 de agosto

Las jugadoras de fútbol festejan en todo el país con restricciones por la pandemia del coronavirus.

Por segunda vez en forma oficial, el “Día de las Futbolistas argentinas” se celebra este viernes con restricciones a raíz de la pandemia de coronavirus, pero el recuerdo latente del póker de goles de la zurda Elba Selva, en el Mundial de México de 1971, frente a Inglaterra.

Esta hazaña de la portadora de la camiseta número “10” de aquel equipo albiceleste, al que se denominó “Las Pioneras”, motivó que en 2019, la Legislatura porteña institucionalice este día exclusivo para las mujeres, más allá de la existencia de la jornada “del Futbolista”, que hace poco AFA reprogramó para el 22 de junio, en memoria del doblete de Diego Maradona a Inglaterra, también en el Mundial de México, pero de 1986.

En contexto, la Copa del Mundo de 1971 de la que participó la Selección argentina femenina no tuvo el aval de FIFA, que recién se encargó de su organización en 1991, y el conjunto albiceleste tampoco viajó con reconocimiento de AFA.

Hoy con 75 años, Selva rememoró muchas veces lo que significó en su vida y, actualmente para la rama femenina del fútbol, aquella proeza.

“Acá en Argentina no había mujeres futbolistas y allá era impresionante cómo nos querían, nos venían a ver miles de chicas que jugaban y periodistas al hotel. Cuando volvimos no nos recibió nadie, solo nuestras familias. Me desilusioné y por eso me alejé del fútbol”, reconoció.

La Selección argentina, compuesta por 17 jugadoras, viajó sin entrenador e incluso sus futbolistas cosieron con sus propias manos los números de las camisetas.

Junto a Selva, Gloria “Betty” García, Marta Soler, Teresa Suárez, Angélica Cardozo, Blanca Bruccoli, María Fiorelli, María Ponce, Eva Lembessi y Virginia Andrada fueron algunas de las integrantes de aquel equipo que se reencontraron hace algún tiempo gracias al trabajo de la ex arquera Lucila “Luky” Sandoval, quien fundó la organización “Pioneras del Fútbol Femenino Argentino” para recuperar la historia de la disciplina en el país.

En abril de 2019, el Senado de la Nación la reconoció oficialmente, al igual que a Zulma Gómez, Ofelia Feito, Susana Lopreito, Marta Andrada, Virginia Cattaneo, Zunilda Troncoso y María Cáceres, quienes ya fallecieron.

Luego, la legisladora porteña Andrea Conde impulsó el proyecto de ley para instaurar el “Día de las Futbolistas”, con el objetivo principal de “tener un día que visibilice la importancia del fútbol femenino”.

“Algunas personas en AFA nos decían que para qué los hacíamos si ya hay un Día del Futbolista Argentino (pasó del 14 de mayo al 22 de junio), que es para mujeres y varones, pero nosotras insistimos en la importancia de que haya un Día de las Futbolistas para que haya un énfasis puesto en que las mujeres también jugamos”, explicó Conde, integrante del bloque “Unidad Ciudadana”.

Este último miércoles, en la previa de los festejos que serán virtuales, la Legislatura provincial de Córdoba también instituyó por unanimidad el “Día Provincial de las Futbolistas” para este 21 de agosto.

De esta forma, todos los años en esa semana se desarrollarán actividades de concientización y sensibilización con perspectiva de género, procurando promocionar y visibilizar la rama femenina del fútbol.