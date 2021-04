Derek Chauvin fue declarado culpable por la muerte de George Floyd

Once meses después de la muerte de George Floyd, caso que generó una de las mayores olas de protestas dentro y fuera de Estados Unidos, se conoce un veredicto.

El expolicía Derek Chauvin, imputado por presionar su rodilla en el cuello de la víctima durante alrededor de 8 minutos hasta causarle la muerte, ha sido declarado culpable de todos los cargos dictados en su contra por la muerte del afroamericano George Floyd.

Se trata de asesinato en segundo grado, cuya pena podría ser de hasta 40 años de prisión, asesinato en tercer grado, que podría conllevar 25 años de cárcel, y homicidio en segundo grado, penado con 10 años de prisión.

Sin embargo, Chauvin podría tener una reducción de penas por no tener antecedentes judiciales.

Los jurados llegaron a este dictamen luego de que el lunes terminara la fase de presentación de argumentos. La fiscalía aseguró que Floyd no representaba una amenaza y recriminó a Chauvin no tener “sentido común” a la hora de detener a un ciudadano, por lo que calificó de “irracional” su actuación y la de otros tres oficiales involucrados.

La defensa, por su parte, intentó desvirtuar el argumento de la bancada acusadora de que el afroamericano de 46 años murió producto de la presión de la rodilla de Chauvin sobre su cuello. “No hay evidencia de ninguna lesión cerebral consistente con una muerte por asfixia”, dijo Eric Nelson, abogado del exoficial.

Pero una autopsia independiente encargada por la familia de la víctima concluyó el pasado junio que Floyd falleció por asfixia. A causa de una “compresión del cuello y la espalda” que lo llevó a una “falta de riego sanguíneo” a nivel cerebral.

Según el reporte de los especialistas, tanto el peso del agente Derek Chauvin sobre la espalda de Floyd, como la fricción de las esposas que le pusieron y la postura con la que lo tendieron sobre el piso contribuyeron a que se le paralizara el diafragma.

La muerte de Floyd ocurrió el 25 de mayo de 2020, en Minneapolis, luego de que el encargado de una tienda llamara a la Policía acusando a Floyd de pagarle con un billete falso de 20 dólares.

Las imágenes del sometimiento contra el afroamericano y que fueron grabadas por testigos causaron indignación, al mostrar que el oficial continuó presionando su rodilla sobre la víctima, pese a sus insistentes advertencias sobre dificultades para respirar.

En 2020, Chauvin estuvo dispuesto a declararse culpable de asesinato en tercer grado por la muerte de Floyd, pero el entonces fiscal general William Barr bloqueó personalmente el acuerdo de culpabilidad, al justificar que era demasiado pronto para terminar el caso, ya que la investigación sobre la muerte de Floyd todavía estaba en una fase prematura.

Esa acción habría evitado cualquier cargo federal, incluido uno por violación a derechos civiles, cuyo proceso adelanta el Departamento de Justicia y continúa independiente al dictamen de este juicio. Se centra contra Chauvin y algunos testigos, incluidos los otros tres oficiales que estuvieron presentes.

Biden: “un paso gigante” hacia la justicia en Estados Unidos

Tras conocerse el veredicto, el mandatario de los estadounidenses, Joe Biden, lo calificó como “un paso gigante” en la obtención de justicia en su país.”Nada puede traer de vuelta a su hermano y su padre (…) Pero esto puede ser un gran paso adelante en la marcha hacia la justicia en Estados Unidos”, enfatizó.

Biden destacó que las protestas que se vieron a lo largo de Estados Unidos después del asesinato de Floyd eran algo que la nación no había presenciado desde el movimiento por los derechos civiles y que había unificado a personas de diferentes razas.

Today, a jury in Minnesota found former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin guilty of murdering George Floyd.

The verdict is a step forward.

And while nothing can ever bring George Floyd back, this can be a giant step forward on the march towards justice in America.

— President Biden (@POTUS) April 20, 2021