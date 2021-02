Dalma Maradona tiene coronavirus

La actriz habló en el ciclo radial que co conduce en FM Metro y confirmó que deberá mantenerse aislada por varios días.

A tan solo dos semanas de su debut en el ciclo Un día perfecto de FM Metro, Dalma Maradona confirmó por ese mismo medio que se contagio de Covid-19. La hija de Diego Maradona contó que se encuentra aislada junto a su marido Andrés Caldarelli y la pequeña hija de ambos, Roma.

“Me siento bien, pero tengo la voz un poco rara, como resfriada”, le dijo Dalma a sus compañeros de ciclo Gabriel Schultz y Nicolás “Cayetano” y Julieta “Cayetina” Cajg. Allí, la actriz contó que debido a que presentaba algunos síntomas de la enfermedad por lo que decidió testearse y así resultó ser positiva.

“Nunca sentí ningún tipo de dolor, pero empecé a estornudar un montón y me pregunté ‘¿qué onda?’. Me dijeron que para hisoparme tenía que esperar cinco días, y cuando me lo hice me dio positivo”, explicó al aire, donde se mostró culpable por la posibilidad de haber contagiado a alguno de sus compañeros. De todas maneras, ellos le señalaron que sus testeos dieron negativo.

“Son 10 días de aislamiento, yo empecé el martes pasado y el viernes me dan el alta”, explicó Dalma, que volverá al estudio de FM Metro el próximo lunes junto a los ex Perros de la calle de Andy Kusnetzoff, que se mudó a otra emisora.