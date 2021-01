Cristina podría cobrar 100 millones de pesos de retroactivo por la doble pensión

A esos $ 375,880,95 hay que sumarle la que ahora corresponde por la pensión de Néstor que es de un 75% del sueldo de un juez de la Corte. De esta manera, sumaría otros $ 281.919,71.

Y por último, como vicepresidente tiene un sueldo de $ 315.591. De esta manera, en total sumaría $ 973.390 brutos. Casi 1 millón de pesos mensuales, que serían más con los “adicionales”.

Sin embargo, algunos especialistas como el ex funcionario de Macri, Alejandro Chiti, exsecretario de Seguridad Social en 2017, y abogado especialista en el sistema previsional, estimó que en realidad cobrará unos 2 millones de pesos por mes. La misma cifra fue estimada por el especialista en temas previsionales Federico Despoulis Netri, en diálogo con Clarín, que argumentó que hay otros extras como uno de los pedidos de Cristina de “cobrar un 40% adicional por zona desfavorable más porque mantuvo su domicilio en El Calafate pese a que vive en la Capital”.

El juez otorgó a la ANSES -aunque el pago de las pensiones no contributivas sale de Desarrollo Social- un “plazo de 30 días para que le restituya la Asignación Mensual Vitalicia”. Además, pide que le devuelvan las “sumas retenidas en concepto de impuesto a las Ganancias” y agrega que deben “reintegrarse lo descontado con más sus intereses desde que cada suma fue deducida”.

Otro de los puntos en cuestión es el retroactivo. Los expertos aseguran que podría rondar los 100 millones de pesos que se le otorgarían a Cristina Kirchner. Así lo comentaron los especialistas antes mencionados debido a que serían $ 24 millones de pensión e intereses por otros $ 70 millones, que surgen de aplicar la tasa de interés pasiva del Banco Nación.

En ese sentido, Semino explicó: “Hay un conflicto, a su vez están pidiendo actualizado desde el momento que salió la pensión. La prescripción de este tipo de haberes es de dos años. Está pidiendo que le paguen desde el momento que adquirió derecho a pensión. Que le paguen todo eso, por eso se habla de alrededor de 100 millones de pesos”.

“Es una muestra pornográfica de poder, evidentemente podía haber salido dos meses antes o 15 días después (de la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria). Es una muestra que el sistema político se ha convertido en un poder autónoma y vela por sus intereses”, opinó el Defensor de la Tercera Edad.

En esa línea, agregó: “Hay dos Argentinas, la ley 24.018 nunca se cambió, se cambiaron muchas leyes previsionales como diplomáticos, jueces, pero esta no se tocó nunca. El sistema político argentino se ha autonomizado del resto de la sociedad”.

“Encima es una pensión no contributiva. Si lo comparás con otras pensiones no contributivas como discapacitados que son 1,3 millón, el discapacitado cobra 14 mil pesos y si a ese discapacitado le fallece su mamá o papá y son jubilados, si quiere convertir la jubilación de quién falleció en una pensión para si mismo, tiene que renunciar a la pensión no contributiva. Mientras que acá tienen 2 no contributivas que suman 1 millones de pesos. Es inmoral, más allá de que pueda ser legal, es ilegítimo e inmoral“, concluyó.

En ese sentido, una fuente del oficialismo comentó al diario Perfil que “la ley exactamente no prevé, que una misma persona cobre dos pensiones vitalicias, debe optar por una de las dos. Pero hay un juez subrogante que parece no leyó la ley, y quiso quedar bien”. Sin embargo, aclaró que “estamos hablando de un caso especial que nunca en la historia Argentina se había dado, que alguien fuera esposa de un presidente, y luego asuma también como tal”.

Por su lado, la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, aseguró que no tiene “conflicto ético” con la doble pensión de Cristina: “Con lo que tengo un profundo conflicto ético es con la falta de sensibilidad y sentido de comunidad nacional de los formadores de precios de los alimentos, los medicamentos y otros bienes y servicios sensibles, así como de quienes pretenden subir las tarifas a costa de los argentinos, porque esas decisiones afectan la capacidad de compra y calidad de vida de los jubilados y, en general, de los trabajadores y la gran mayoría de los argentinos”.

“En el mismo sentido, el crecimiento de las ganancias de ciertas empresas, aún en pandemia, junto con la distribución de dividendos, y la militancia de esos sectores privilegiados contra el aporte extraordinario o una tributación progresiva, me parece inaceptable”, agregó.

“De hecho, siempre me ha llamado poderosamente la atención cómo se pone la lupa en la jubilación o el salario de un político, y se analiza poco y nada las fortunas millonarias de algunos empresarios que acumulan esas fortunas mutilando el bolsillo del pueblo”, concluyó.

Y en cuanto a que el fallo salió el mismo día en que aprobaron la nueva ley de movilidad jubilatoria, comentó: “La verdad es que nosotros consideramos, en base a la experiencia histórica, que es una buena fórmula la que aprobamos. Que no sólo lleva implícita la inflación, sino lo más importante: un programa de política económica que tiene que tener eje en el crecimiento real de los salarios y una más justa distribución del ingreso, lo que es condición necesaria para el crecimiento económico y la generación de trabajo”.