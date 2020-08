Cristina le llamó la atención a Humberto Schiavoni en plena sesión

El reglamento lo prohíbe y la vice interrumpió a Schiavoni porque giraba su cabeza cuando hablaba. Negó que lo hiciera para mirar apuntes.

Cristina Kirchner interrumpió el discurso del jefe del bloque del PRO en el Senado, el misionero Humberto Schiavoni, porque advirtió que podía estar leyendo su discurso, una práctica que sólo se puede hacer por 5 minutos y desde que ocupó la presidencia del Senado la vice advirtió que exigirá cumplir.

“Perdón, senador. ¿Está leyendo usted?”, pisó Cristina a Schiavoni, mientras hablaba por el zoom. “No señora presidenta, en absoluto”, se defendió el misionero, que hablaba mirando a un costado. No podía saberse hacia donde.

“Debe ser una mala interpretación mía, entonces. Disculpeme”, ironizó la vicepresidenta. Porque veo que está leyendo algo al costado que obviamente no se ve, pero me pareció que estaba leyendo”, insistió Cristina. “No estoy leyendo. No estoy leyendo”, cerró el senador y siguió.

En marzo, Cristina les prohibió a los senadores leer durante más de cinco minutos durante sus discursos, como indica el artículo 196 del reglamento que rara vez se cumple. El resto del tiempo que hacen uso de la palabra deben improvisar.