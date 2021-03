Cornejo, Monzó, Frigerio y Ritondo analizaron el futuro electoral de Juntos por el Cambio

En el marco de la fiesta de la Vendimia, el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo recibió en Mendoza a Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.

En primer término, repudiaron la violencia y el accionar del gobierno de Formosa. Asimismo, subrayaron la “defensa irrestricta de las libertades individuales y los derechos humanos del pueblo formoseño”.

En segundo lugar, el diálogo derivó en materia electoral y política: se habló del futuro de Juntos por El Cambio.

Los dirigentes del ex Cambiamos, destacaron la necesidad de “consolidar la unidad“. Acordaron “la importancia de ser generosos en el armado, en la convocatoria y en la ampliación” que hay que “ir a buscar para tener mayor representatividad tanto en las legislativas de este año como a nivel nacional de cara al 2023“.

La crítica de Alfredo Cornejo a Alberto Fernández

Alfredo Cornejo criticó el discurso del mandatario Alberto Fernández en Mendoza y consideró que fue “vacío de contenido, muy general y cayó en lugares comunes”.

“El discurso del Presidente fue muy general, cayó en lugares comunes políticamente correctos. No hubo anuncios y no hay una directriz de que piensa hacer el Gobierno en materia económica con este sector en particular. Lo que se vio hoy es que el Presidente no está tomando en cuenta que hay un conflicto al interior de la vitivinicultura Argentina y de Mendoza que probablemente una nueva ley permita modificar las representaciones que actualmente tiene la Coviar”, evaluó el legislador.

Tras participar de un desayuno en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Cornejo se refirió a la situación en la provincia y destacó: “Esperemos que el Presidente se comporte como un estadista y que se ponga por encima de las parcialidades políticas, que comprenda la situación de los sectores productivos que son los que cuidan todos los países”.

“A la hora de promover el desarrollo que se ponga a la altura de un estadista significa que no solo no debe tomar definiciones parciales políticas, sino además de eso debe comprender el equilibrio entre economía y salud que no ha sido tenido en cuenta en los primeros meses de la cuarentena poco inteligente”, subrayó Cornejo.

Y, sobre la situación de Formosa, agregó: “El Presidente debe ponerse encima temas como los de Formosa, lo de esa Provincia es un escándalo internacional. Estamos pensando en una denuncia en Naciones Unidas, porque hoy es evidente que no hay salida al interior de la Justicia Federal con competencia en Formosa y mucho menos con la Justicia Provincial de Formosa”.