Conmovedor, Pichetto pisó una villa porteña

Miguel Ángel Pichetto hizo un fuere guiño a Horacio Rodríguez Larreta tras caminar en las villas porteñas junto a la ministra de Desarrollo y Hábitat porteño, María Migliore.

“Recorrimos los avances de obras y emprendimientos populares del Barrio 20 y Rodrigo Bueno”, dijo la ministra de Larreta.

El ex candidato a vicepresidente de Cambiemos mostró así un gesto de distensión del ala dura del PRO hacia el jefe de gobierno porteño, luego de que su ex compañero de fórmula en 2019, Mauricio Macri, lanzara una fundación con su nombre sin avisarle al resto del PRO. La movida sorpresiva del ex presidente fue entendida como la demostración de que quiere pelear el liderazgo del partido, más allá de que en su entorno sigan negando que quiera ser candidato y que él mismo haya dicho que Larreta es el candidato natural.

El ala dura del PRO que encabezan Hernán Lombardi y Patricia Bullrich no quiere saber nada con ceder las decisiones partidarias a Larreta, una idea que tampoco termina de aceptar el ex Presidente.

El gesto de Pichetto fue en miras de recomponer la relación con Larreta y con su equipo social luego de las explosivas declaraciones que había hecho en la víspera de Navidad, cuando dijo que Juan Grabois “es un personaje que vive de los pobres y recibe plata de los gobiernos, también de la Ciudad”.

Luego de ese episodio, al ex senador lo invitaron a conocer que se está haciendo en términos sociales en la Ciudad, según señalaron fuentes que participaron de la recorrida. “Miguel se fue conforme con lo que vio”, agregaron las fuentes.