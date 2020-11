Confirman la suspensión de Ana Rosenfeld por violar el secreto profesional

La Justicia confirmó la suspensión de la matrícula de Ana Rosenfeld por “falta a la ética y violación del secreto profesional” cuando fue la abogada de Juan Darthés en diciembre de 2018. La letrada había representado al actor cuando denunció a Calu Rivero, pero luego renunció a la defensa.

El abogado Francisco Onetto fue quien presentó la demanda contra Rosenfeld y la decisión final fue confirmada por la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal.

Onetto argumentó que la reconocida letrada vulneró el secreto profesional y el Código de Ética por las declaraciones que hizo en distintos medios en ese entonces, a fin de explicar por qué renunció al patrocinio.

Recordemos que, en noviembre del 2019, el Colegio de Abogados ya había resuelto la suspensión de su matrícula, pero Rosenfeld apeló la resolución y aseguró: “Me condenan por ser mujer, esto tiene un tinte machista porque el lugar que ocupo molesta a muchos“. Sin embargo, un año después se ratifica la misma sanción.

“El abogado debe guardar celosamente el secreto profesional, que constituye un derecho y un deber inherente a la profesión y al derecho de defensa por ser depositario del secreto o confidencias del cliente”, fueron los argumentos bajo los que desestimaron la apelación de la letrada.

Después de que la actriz Thelma Fardin denunciara a Darthés por violación, Rosenfeld decidió abandonar la defensa del actor. “Lamentablemente, todos fuimos víctimas de la confusión y de creer en que una persona que me estaba contando con tanta seguridad lo que le había pasado, usó y abusó de mi cara”, explicó en una de las entrevistas televisivas que dio tras su renuncia.

La justicia federal acaba de confirmar la sanción impuesta por el CPACF a Ana Rosenfeld por la denuncia q en su momento interpuse.- — Francisco Oneto (@fraoneto) November 24, 2020

El descargo de Ana Rosenfeld: “Seré abogada toda la vida”

Rosenfeld, en su flamante rol como panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), hizo su descargo tras conocerse la noticia. “Hace dos años estuve frente a una gran encrucijada, tuve que tomar una determinación muy importante que era o seguir mis principios éticos y morales como mujer o priorizar la profesión de abogacía”, expresó.

Aseguró que jamás violó el secreto profesional porque no contó los interines ni los motivos por los cuales se alejó de la defensa. “Simplemente dije que se había quebrado una relación de confianza, porque se dieron situaciones particulares y opté por ser mujer y priorizar mis convicciones”, señaló.

Además, aclaró que en ese momento no estaba al tanto de que Darthés era la persona que iba a ser acusada por el Colectivo Actrices Argentinas en el caso Fardin: “Yo no sabía quién iba a ser la persona denunciada. Cuando me hacen alusión a eso, tuve conversaciones con el señor Darthés y consensuamos mi alejamiento”.

“Me quieren callar porque no les gusta que defienda los intereses de alguien que les molesta. Pero a mí no me calla nadie.Nunca cometí ningún tipo de delito“, agregó. Y cerró: “Soy abogada y seguiré siendo abogada de por vida; si el Colegio dice lo contrario literalmente están cometiendo una grave acusación. Hasta que no vayamos a la Corte y se decida, soy abogada y lo voy a ser toda mi vida”.

Fuente: La Nación