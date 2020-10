Con súper cepo, más argentinos apuestan al plazo fijo: ¿le podrán ganar al dólar en octubre?

Los rendimientos mínimos empiezan a quedarse cortos frente a la inflación y devaluación esperadas. Sin embargo, el stock de depósitos sigue en aumento



n septiembre los argentinos volvieron a confiar en los plazos fijos. Aun cuando no hubo suba de tasas, el stock de depósitos volvió a crecer el mes pasado. En parte, esto se explica por el estricto cepo cambiario, que mantiene “presos” a los pesos.

De acuerdo a los números publicados por el Banco Central (BCRA), el mes pasado los depósitos a plazo fijo tuvieron una suba promedio de $122.100 millones, es decir, un 6%.

Aunque la tendencia ascendente se mantiene desde mayo, el alza de septiembre fue la menor desde ese momento. En términos interanuales, en tanto, el stock promedio de plazos fijos avanzó 81,5%.

Sobre ese punto, en un banco señalaron: “Crecimos en septiembre en el sector minorista, pero menos que en agosto“. Desde otra entidad, añadieron: “Tuvimos un crecimiento menor tanto en mayorista como en minorista, poco significativo. Prácticamente se mantuvo en los valores de agosto”.

Sin mayores incentivos a minoristas, el mes pasado fueron los grandes depositantes los que impulsaron la colocación bancaria de pesos. Es una novedad, ya que los inversores institucionales suelen quejarse de que, por la tasa regulada (que es más alta que la que las entidades cobran por préstamos, también fijada oficialmente), los bancos no le toman los depósitos o les piden condiciones difíciles de cumplir.

“Se observa un aumento en las colocaciones a plazo tradicionales en pesos del sector mayorista (mayores a un millón de pesos) en $71.192 millones, una suba nominal de 5,7% en septiembre, mientras que las colocaciones a plazo tradicionales menores a un millón de pesos aumentaron 3,5% ($21,8 mil millones) en términos nominales respecto a agosto”, apuntó un informe de First Capital Group.

Desde otra entidad financiera confirmaron esa tendencia: “Septiembre creció 7% variación promedio versus agosto, empujado principalmente por banca empresas. Continúa así el crecimientos de depósitos. En lo que va del año, la variación promedio es de 83%”.

Por el contrario, en otro banco contaron: “Los minoristas crecieron moderadamente en septiembre y subieron un poco más en los últimos días. Los mayoristas, al contrario, cayeron levemente el mes pasado”.

Cuánto paga un plazo fijo hoy

La tasa mínima de plazos fijos está fijada hoy en 33,06% para los minoristas y en 30,02% para los depósitos mayores al millón de pesos. Eso significa rendimientos mensuales de 2,75% y 2,5%, respectivamente.

Se esperaba que la semana pasada el BCRA hiciera un incremento en el piso de tasas de los plazos fijos, tal como venía sucediendo en los meses anteriores a medida que la inflación o el dólar escalaban posiciones.

Sin embargo, esta vez el organismo optó por aumentar la tasa de pases que no resulta necesariamente en una mayor remuneración para los ahorristas, sino que apenas puede representar un alza marginal en las cuentas remuneradas y, con ellas, en los rendimientos de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market, que invierten en ellas.

“Con la suba de tasas pases pasivos al 24% y el desarme de Leliq excedentes que tienen que hacer los bancos por $260.000 millones, no hay un incentivo para que los bancos trasladen la suba se tasa de pases a pasivos los plazos fijos, lo cual puede reducir el colchón de tasa real contra la inflación, en un contexto de alta brecha cambiaria”, interpretó Federico Furiase, director de EcoGo y profesor en la UTDT.

Así, la tasa de interés en pesos se erosiona pero los ahorristas, que no pueden acceder al dólar oficial, terminan optando por los plazos fijos de todos modos. “Están dadas las condiciones para que veamos un aumento, al menos paulatino, de los depósitos en plazo fijo“, sostuvo el economista de Epyca Consultores, Eric Paniagua.

Y agregó: “En un contexto como el actual, donde el acceso a las divisas está tan controlado, muchos inversores encuentran una liquidez extra en pesos que no se corresponde con una mayor oferta de alternativas. En la medida que otras opciones para colocar pesos no se hagan presentes en el mercado local, seguramente veremos que estos stocks aumentan“.

En la misma línea se manifestó Julia Segoviano, economista de LCG: “El aumento de los plazos fijos, con semejante brecha y expectativas de devaluación, se da básicamente por el endurecimiento del cepo, que no deja muchas alternativas y los pesos quedan cautivos en el sistema financiero”, afirmó.

“Los plazos fijos, a la tasa actual, no lucen atractivos. Pero con el cepo no hace falta subir mucho la tasa para que se demanden plazos fijos porque, precisamente, se disocia el rendimiento de las expectativas de devaluación. Sin subir tanto la tasa, hay aumento del stock porque esos pesos no se pueden ir al dólar. Aunque, igualmente, la brecha actual muestra que los pesos, por algún lado, se escapan“, explicó Segoviano.

Plazo fijo vs inflación

Con respecto al rendimiento, de cara a octubre, Paniagua afirmó que el plazo fijo, cada vez más, perderá la batalla contra la inflación,

“Mientras la tasa no acompañe la aceleración de la inflación que se espera para los últimos meses del año, seguramente veremos un deterioro mayor de la tasa real. Cuanto más tarde se actualicen los valores de referencia que deben abonar los bancos a los plazos fijos, más negativa se volverá la misma”, apuntó.

En ese sentido, el también docente de la UNR destacó que muchas personas utilizan esta herramienta de inversión por su sencillez, más que por su rendimiento. Algo similar a lo que ocurre con la compra de dólares billetes. “Aunque el plazo fijo no representa una gran oportunidad ni un gran rendimiento hoy día, muchas personas se vuelcan a él por su simplicidad y su rápida constitución”, sintetizó.

Plazo fijo vs dólar

La comparación contra el avance del dólar tampoco beneficia a los plazos fijos. Más allá de la devaluación oficial, que ya acumula 2,5% este mes, los tipos de cambio paralelos continúan saltando a gran velocidad, pese a los controles. En los primeros 6 días de octubre, por ejemplo, el blue ya avanzó 4%, mientras que el contado con liquidación ganó 4,7%.

Por ahora, solo el dólar Mep se podría decir que pierde contra el plazo fijo, ya que acumula un alza de 1% en lo que va del mes. La diferencia, claro está, es que el plazo fijo pacta la tasa a 30 días desde el momento de su constitución, mientras que el dólar se sigue moviendo a lo largo del mes.

Si finalmente el BCRA se decidiera a hacer un aumento en la tasa de plazos fijos, ¿podría tener un efecto positivo en el mercado cambiario? Para Segoviano, la respuesta es negativa.

“Se acumularon tantas inconsistencias, hay tanta desconfianza y son tan altas las expectativas de devaluación, que lo que hoy pueda traccionar la tasa es poco. Tampoco la subirían muchísimo y, haciendo un alza menor, no van a generar atractivo para los activos en pesos. No veo que hoy la tasa pueda desarmar el problema cambiario que tenemos”, sostuvo la economista.

Las opciones competitivas no despegan

A diferencia de lo que sucede con el plazo fijo tradicional, los depósitos UVA que aseguran una cobertura contra la inflación, no levantan cabeza. En promedio, las colocaciones que ajustan por inflación cayeron 1,16% el mes pasado. La tendencia negativa se mantiene desde mayo.

El talón de Aquiles de estos depósitos solía ser su plazo, ya que el mínimo es de 90 días. Sin embargo, este año se puso en marcha la opción de precancelar a partir del día 30, con una tasa fija que hoy es de 28,50%. Si bien eso incrementó el interés de los ahorristas, no alcanzó a modificar sustancialmente la evolución.

Por otra parte, todavía se aguarda por la puesta en marcha de los plazos fijos dólar linked, que el BCRA lanzó hace algunas semanas pero que los bancos todavía no ofrecen a sus clientes. Se trata de una alternativa que ajustaría el capital depositado según la evolución del tipo de cambio oficial y brindaría así cobertura cambiaria.

Por Melina Manfredi