¿Cómo se tramita y para qué sirve el Certificado Único Habilitante para Circular en Argentina?

Con información oficial del Gobierno Nacional, te contamos cuáles son los requisitos para poder tramitar los certificados de circulación para moverte en medio de la segunda ola de coronavirus.

Argentina vive con intensidad la segunda ola de contagios por coronavirus. La curva en ascenso hizo que las autoridades ajusten las restricciones según los distritos, refuercen los controles y vuelva a hacerse indispensable tener a mano los permisos para poder circular, de acuerdo a la actividad a realizar. Específicamente, en el AMBA sólo podrán usar el transporte público de pasajeros trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados.

Estas son las preguntas y respuestas para que los ciudadanos estén informados y puedan movilizarse sin dificultades por los distintos puntos del país.

¿Quiénes deben tramitar el Certificado Único Habilitante para Circular (CUHC)?

En el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) por la pandemia de coronavirus COVID-19 y de acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo este miércoles 7 de abril de 2021, solo podés circular y movilizarte si pertenecés a alguno de los grupos exceptuados y completás el formulario como declaración jurada. A la fecha, todo el territorio argentino se encuentra en DISPO.

Solo podés sacar el certificado si realizás actividades esenciales, actividades productivas autorizadas o tenés que pedir un permiso especial para hacer un trámite urgente, un tratamiento, trasladar a tus hijos o hijas o asistir a un familiar.

Sólo pueden usar el transporte público con Certificado Único Habilitante para Circular (CUHC) aquellos que desarrollen alguna de estas actividades, ya sea laborales como de apoyo a familiares, sean considerados esenciales o no:

– Administraciones públicas provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales (autoridades superiores y personal convocado para garantizar actividades esenciales)

– Administración Pública Nacional (autoridades superiores y personal convocado para garantizar actividades esenciales)

– Alumnos y alumnas que asistan a clases presenciales o actividades educativas no escolares presenciales, y acompañantes que los lleven o traigan de la escuela (solo CABA)

– ANSES – Administración Nacional de la Seguridad Social

– Asistencia a adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y a familiares que necesitan asistencia y por atención de casos de fuerza mayor

– Atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos

– Bancos que atienden al público

– Bomberos

– Casa de Moneda

– Cascos Blancos

– Cementerios

– Centros de diagnósticos por imagen

– Comercio exterior (solo actividades impostergables)

– Comercios minoristas de proximidad

– Comunicación audiovisual, radial y gráfica

– Consultorio médico

– Consultorio odontológico

– Crematorios

– Cruz Roja

– Establecimientos que atienden víctimas de violencia de género

– Embajadas y consulados extranjeros (personal acreditado en la República Argentina)

– Estaciones de servicio

– Estudiantes universitarios que asistan a actividades académicas presenciales que se hubieren Reanudado

– Farmacias

– Ferreterías

– Fuerzas Armadas

– Fuerzas de Seguridad

– Funerarias

– Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria

– Industrias de alimentación y bebidas (cadena productiva e insumos)

– Industrias de equipamiento médico, medicamentos, vacunas e insumos sanitarios

– Industrias de higiene personal y limpieza

– Inscripción, identificación y documentación de personas

– Justicia de turno

– Lavanderías

– Locales de comidas preparadas con reparto a domicilio

– Mantenimiento de servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones) y atención de emergencias

– Migraciones

– Ministros y ministras de cultos religiosos para brindar asistencia espiritual

– Obra pública

– Oficinas de rentas de CABA

– Personal docente y no docente de los establecimientos educativos que reanuden las clases presenciales o las actividades educativas no escolares presenciales

– Personas con discapacidad y profesionales que las atienden

– Plantas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y combustibles

– Plantas de tratamiento o refinación de petróleo y gas

– Producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca

– Provisión de garrafas

– Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos

– Registros nacionales

– Registros provinciales

– Reparto a domicilio de productos de necesidad

– Reparto de alimentos a domicilio

– Reparto de medicamentos a domicilio

– Reparto de productos de higiene y limpieza a domicilio

– Restaurantes con reparto a domicilio

– Servicios postales y de paquetería

– Supermercados mayoristas y minoristas

– Telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales

– Trabajadores y trabajadoras en casas particulares (servicio doméstico) (CABA)

– Yacimientos de petróleo y gas

– Vigilancia, limpieza y guardia

– Veterinarias

– Tráfico aéreo

– Ópticas

– Traslado de niñas, niños y adolescentes entre domicilios de padres

– Transporte de mercaderías y combustibles

– Servicio Meteorológico Nacional

– Transporte de caudales

– Transporte público de pasajeros

Conocé las actividades autorizadas a circular.

Conocé las localidades que integran el AMBA

Resto del país

El país está en distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO). Debés tramitar el certificado de circulación solo si tenés que viajar a otra localidad para realizar alguna de las actividades exceptuadas.

No podés pedir el certificado si pertenecés a grupos de riesgo, tenés Covid-19 o síntomas de la enfermedad.

Siempre consultá la página web oficial del gobierno de tu provincia para conocer si hay restricciones en la localidad donde vivís.

¿Cómo hago para sacar/renovar el permiso para circular?

Lo hacés en www.argentina.gob.ar/circular.

También podés bajarte la app Cuidar para tener el certificado en tu celular.

El certificado ¿lo envían por correo electrónico o se descarga?

No enviamos el certificado por correo electrónico. Podés descargarlo todas las veces que necesites en www.argentina.gob.ar/circular/descarga.

Allí, debés ingresar primero tu número de DNI con su número de trámite.

A continuación, vas a ver el botón para que lo descargues como pdf.

Si al hacer el trámite informaste la patente de un auto o moto, vas a poder descargar dos versiones del pdf:

Una para que imprimas y pegues en un lugar visible del vehículo, que descargás en la solapa “Comprobante vehículo”. Este certificado te va a permitir pasar más rápido por los controles.

Otra para llevar con tu documento, que descargás en la solapa “Certificado persona”.

Llevalo siempre, incluso si pegaste el “Comprobante vehículo”, porque pueden pedírtelo las fuerzas de seguridad en cualquier momento.

También podés llevar este certificado en tu app Cuidar sin necesidad de imprimirlo.

Tramité un certificado y pasadas 24 horas no me lo otorgaron. ¿Por qué?

Los permisos se otorgan entre 2 y 4 horas después de haberlo tramitado. Si pasadas 24 horas no otorgaron tu permiso, puede ser por dos motivos:

un error en la carga de tus datos. Recordá que el número de trámite de DNI es el que figura en la primera línea, a la derecha del número de tu DNI, no los 4 de la segunda línea. Según el ejemplar, también puede figurar en el reverso de tu DNI.

estás intentando realizar el trámite con un ejemplar de DNI anterior al vigente. Consultá en el Registro Nacional de las Personas el estado y vigencia de tu DNI.

En caso de tener que movilizarme de CABA a Provincia de Buenos Aires o viceversa (traslados interjurisdiccionales), ¿qué tengo que hacer?

Si realizás alguna de las actividades exceptuadas esenciales (son las mismas en todo el país), podés circular entre varias jurisdicciones y usar el transporte público. Esto estará sujeto a la reglamentación de cada una de las jurisdicciones.

Si realizás alguna de las actividades exceptuadas no esenciales (que varían en cada jurisdicción), solo podés trasladarte en transporte público si tu actividad está en la lista de autorizados o en vehículos particulares, bicicleta, a pie o con un medio de transporte provisto por tu empleador.

Si tenés un permiso especial, podés circular entre varias jurisdicciones. Verificá el tiempo de vigencia del certificado. Durante su vigencia podés usar el transporte público. Consultá las reglas de cada jurisdicción acá:

Necesito trasladarme (o trasladar a otra persona) a mi/su domicilio dentro del país, ¿cómo obtengo el permiso?

Si estás fuera de tu lugar de residencia, debés tramitar la declaración jurada “Certificación para el Regreso a Domicilio Habitual” en https://regresoacasa.argentina.gob.ar. Allí podés ver en cuál jurisdicción pedir el permiso.

Se considera tu residencia habitual el domicilio que tenés en el DNI.

En caso de que un tercero necesite trasladar a otra persona, el permiso se tramita de la misma manera, pero debe elegir la opción “Necesito trasladar a una persona a su domicilio habitual”.

Siempre consultá la página web oficial de la provincia a la cual te querés dirigir para conocer si, además, está o no habilitado el ingreso si tu residencia habitual no está en esa jurisdicción.

El formulario del trámite pide datos de mi empleador, pero en mi trabajo no estoy registrado. ¿Cómo completo esos campos?

La registración del trabajo es una obligación legal para empleadores y empleadoras, pero hay una cantidad significativa de trabajadores y trabajadoras que no están registrada.

En estos casos, podés pedir a tu empleador o empleadora una nota que acredite tu trabajo para poder adjuntarlo al formulario. Si se niega, podés adjuntar un breve escrito en el que expliques que no estás registrado o cualquier documentación que creas pertinente.

¿Cómo puedo llevar el permiso obtenido?

Podés llevar el permiso:

Impreso.

Si descargaste tu certificado personal, llevalo impreso junto con tu documento.

Si descargaste el “Comprobante vehículo”, pegalo en lugar visible de tu auto o moto. En este caso, también llevá el certificado personal porque pueden pedírtelo.

En el celular como pdf que descargaste de la web.

En la app Cuidar (código QR).

En la app Mi Argentina.

El “Comprobante vehículo” solo es válido si lo llevás impreso. No podés llevarlo en versión digital ni en la app Cuidar.

Tené en cuenta que las aplicaciones no consumen datos, por lo que podés utilizar el permiso aunque no tengas saldo.

Recordá que, junto con el certificado, debés presentar tu DNI y documentación relacionada con el tipo de permiso que solicitaste.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires determinó que, a partir del martes 21 de julio, retirará la licencia de conducir a quienes no cuenten con el permiso de circulación.

La app Cuidar me muestra una fecha de vencimiento, ¿qué significa?

La aplicación Cuidar te permite realizar la autoevaluación de síntomas. Los datos que completes tienen carácter de declaración jurada, por eso es importante que pongas datos verdaderos. Para evitar inconvenientes y que tu autodiagnóstico sea correcto, revisá los datos que informaste.

La fecha de vencimiento te indica la fecha límite para realizarte la próxima autoevaluación de síntomas compatibles o no con COVID-19. Si dejás de ver el QR, no vuelvas a tramitar un permiso, solo repetí el autodiagnóstico. Si no tenés síntomas compatibles, vas a volver a ver el QR.

¿Es obligatorio tener la app Cuidar para hacer o mostrar el permiso?

El Gobierno nacional recomienda el uso de la app para realizar la autoevaluación de síntomas y facilitar el traslado del certificado, pero no es obligatorio.

Me equivoqué en el autodiagnóstico de la app Cuidar y se bloqueó mi permiso de circulación. ¿Qué hago?

Si vivís en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, completá el formulario en www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/rectificacion-cuidar.

Si vivís en provincia de Buenos Aires, reportá el error en portal-coronavirus.gba.gob.ar/es/rectificacion-cuidar.

Si vivís en otro lugar del país, comunicate con nuestra Mesa de ayuda.

Transporte: ¿cómo puedo movilizarme?

Si estás dentro de las actividades no esenciales o no habilitadas al día de la fecha, podés trasladarte a tu lugar de trabajo, pero no podés hacerlo en transporte público. En este caso, te recomendamos que lo hagas a pie, en bicicleta, vehículos particulares o medios de transporte facilitados por los empleadores. Indicá la información sobre tu traslado cuando solicites tu CUHC.

Al momento de tramitar el certificado, deberás indicar cómo te vas a trasladar. Por ejemplo, si es en transporte público, tendrás que consignar el número de la tarjeta SUBE; si es en vehículo particular, deberás detallar la patente del vehículo. En este último caso, los datos serán controlados en los peajes y accesos interjurisdiccionales.

En caso de que varias personas se trasladen por motivos diferentes en un mismo vehículo, tené en cuenta que pueden declarar el mismo vehículo, pero cada persona debe tener su permiso personal.

¿Cómo sé si la actividad que realizo me permite usar el transporte público?

Consultá en www.argentina.gob.ar/circular/actividades-permitidas las actividades que habilitan a usar el transporte público.

Realizo una actividad esencial, pero el certificado indica que no estoy habilitado para usar el transporte público. ¿Por qué?

Porque no informaste el número de tu tarjeta SUBE en el formulario. Deberás realizar de nuevo el certificado e indicar el número de tu SUBE para que el certificado se emita con la habilitación para usar el transporte público.

¿Cómo puedo saber el número de mi SUBE si está borrado?

Podés obtenerlo al apoyar la tarjeta en la app Carga SUBE.

Descargá e instalá la app. Registrá tus datos y tu tarjeta.

Si estás registrado y olvidaste tu contraseña, recuperala desde la web Mi Sube o llamá al teléfono gratuito 0800-777-7823, opción 3.

Si tu teléfono celular no es compatible con la app, podés solicitar ayuda en el Facebook y el Twitter de la tarjeta SUBE.

Soy una persona con discapacidad y no uso la tarjeta SUBE. ¿Cómo hago para usar el transporte público?

En el formulario debés consignar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con ello se emitirá el certificado de circulación con la habilitación para usar el transporte público.

Tengo varios vehículos, ¿puedo informar varias patentes?

Sí, podés informar más de una patente. Para eso, ingresalas separadas por coma (,) o punto y coma (;).

Si tengo que dirigirme a varias direcciones, ¿cuál es la que debo declarar?

En caso de tener que dirigirte a varias direcciones laborales, debés informar la más lejana o la que esté fuera de la jurisdicción.

En caso de tener múltiples destinos o no tengas un destino fijo laboral, ingresá el destino donde iniciás la actividad.

¿Se puede solicitar más de un certificado?

Sí, se puede tener más de un certificado siempre y cuando no sean del mismo tipo. Por ejemplo, se puede tener uno por trabajo (esencial o no esencial) y otro para asistencia familiar (permiso especial). Pero tené en cuenta que, cuando viajes, tenés que llevar siempre tu DNI y el certificado que justifique la razón por la cual te movilizás. Las fuerzas de seguridad te lo pueden pedir en cualquier momento y es obligatorio mostrarlo.

¿Puedo sacar el permiso si no tengo DNI o lo tengo en trámite?

Si no tenés documento de identidad vigente, debés regularizar la situación para poder sacar el permiso.

Si sos extranjero o extranjera y no tenés DNI, podés tramitarlo con certificado de Residencia Precaria.

Si soy autónomo/a o monotributista, ¿qué debo poner dónde se piden datos del empleador?

Si sos autónomo/a, deberás ingresar tus propios datos, inclusive el CUIT.

Si sos monotributista, deberás ingresar los datos de la persona o empresa que te contrató.

Ingresé mal un dato de mi permiso, ¿lo puedo corregir?

No. En ese caso, comunicate con la Mesa de Ayuda y volvé a iniciar el trámite. Para evitar demoras e inconvenientes, te recomendamos que revises todos los datos antes de enviar el formulario.

Cuando quiero hacer el certificado aparece un cartel “No hay un trámite iniciado con esa combinación de DNI y número de trámite”. ¿Qué significa?

El aviso puede significar que ingresaste mal el número del trámite del DNI en el formulario o que escribiste uno de un ejemplar anterior de tu DNI que ya no está vigente.

Para consultas sobre tu DNI, comunicate con el Registro Nacional de las Personas.

¿Qué debo hacer si tengo que llevar o acompañar a un familiar o a un adulto mayor a una cita médica?

Si tenés que asistir todos los días a una persona, debés tramitar el certificado por la actividad esencial.

Si tenés que ayudarla o cuidarla cada tanto, debés tramitar el certificado especial de 24 horas por asistencia y la persona que tenga el turno médico, el especial por ese motivo.

La constancia del turno médico o el correo electrónico de confirmación del turno no son válidos para circular, solo te sirven como documentación respaldatoria.

Ambos van a poder viajar en transporte público para ir al turno médico.

Los taxistas ¿pueden obtener el permiso?

Sí. Taxistas y conductores de otros transportes públicos realizan actividades esenciales, por lo que deben tener el certificado único.

Vivo en provincia de Buenos Aires y tengo un turno médico en CABA, ¿qué permiso necesito?

Necesitás gestionar el permiso especial que tiene validez por 24 horas.

La constancia del turno médico o el correo electrónico de confirmación del turno no son válidos para circular, solo te sirven como documentación respaldatoria.

Vas a poder viajar en transporte público para ir al turno médico.

Tengo una emergencia, pero no llegué a tramitar el certificado ¿Puedo usar transporte público?

La emisión del certificado demora entre 3 y 4 horas. Siempre que sea posible, si necesitás salir con urgencia llevá documentación que acredite ese imponderable.

Los casos de fuerza mayor contemplan el uso de transporte público.

¿Cómo diligenciar Oficios Judiciales para requerir, en el marco de investigaciones o causas, información alojada en la App Cuidar y Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC)?

Los tribunales federales y nacionales deberán hacerlo mediante el Sistema para Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos Externos (DEOX) del Poder Judicial de la Nación, en el que la secretaría puede ser identificada como “Secretaría de Innovación Pública – CUIO 60000001301”.

El Ministerio Público de la Nación y de otras jurisdicciones, tribunales de otras jurisdicciones y cualquier otro organismo competente deberán solicitar la información mediante la Mesa de Entradas Virtual de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Para ingresar se debe validar identidad mediante la Clave Fiscal (AFIP). Podrán ver en la Resolución 25/2020 las reglas de uso (anexo 1) y el instructivo con imágenes (anexo 2).

Para casos urgentes en los que no fuera posible utilizar los dos mecanismos antes descritos, deberán dirigirse a mevsip@jefatura.gob.ar desde un correo electrónico oficial y adjuntar toda la documentación y datos de contacto del organismo y funcionario/a. La Secretaría de Innovación Pública podrá contactarse para validar la identidad del solicitante.

INSTRUCTIVO