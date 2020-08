Cómo fue la inesperada reconciliación entre Marcelo Tinelli y Jorge Lanata

Luego de su participación en uno de los programas que produce el conductor, el periodista sostuvo que su eterna pelea quedó atrás: “Triunfó el amor”

Esta semana, Jorge Lanata estuvo como invitado a Mujeres de El Trece, el ciclo que debutó el lunes con la conducción de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez. La participación del periodista sorprendió porque se trata de un ciclo producido por LaFlia, empresa de Marcelo Tinelli.

Recordemos que a lo largo de los últimos años, los conductores mantuvieron una batalla mediática. Sin embargo, cuando la producción le comunicó a Tinelli que el segundo invitado del ciclo sea Lanata, dio el visto bueno.

El periodista valoró dicho gesto, y se lo comentó a sus compañeros de Lanata sin filtro, su programa de Radio Mitre. “Cuando yo estaba llegando al estudio de La Corte pensaba ‘está bien lo que hacen’, porque más allá de la pelea con Tinelli me están invitando a un programa producido por ellos. Y me pareció amplio de parte de ellos. Y me pareció bien”, señaló el conductor de PPT Box.

Además, independientemente de lo que pudo haber pasado, halagó a Tinelli en su rol de conductor. Y lo reafirmó en su programa de radio. “Lo que yo dije de él como conductor lo hubiera dicho en cualquier circunstancia, peleado o no, porque es lo que yo pienso. Es muy bueno”.

Además, reveló la comunicación privada que mantuvo con Tinelli el martes por la tarde. “Después de que salí del programa intercambiamos varios mensajes en un buen tono”, indicó y, en tono de broma, celebró: “Triunfó el amor”.

Marcelo Tinelli, por su parte, se expresó a través de su cuenta de Twitter. Lo hizo manifestando su alegría por el rating que hizo Mujeres de El Trece durante la extensa entrevista con Lanata.