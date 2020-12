“Coimas, mentiras y video”: crónica de otro fracaso de la clase política para dar un debate serio sobre la minería

El proyecto fue conocido recién de manera masiva por la sociedad el lunes 23 de noviembre, cuando quedaban apenas 5 sesiones para terminar el año. Los interesados en su aprobación no alcanzaron a prever el escenario que se venía encima: las redes sociales, los escraches, y lo que es más grave, no entender cómo funcionan las cosas adentro del Poder Legislativo, y cómo es la manera de responder de un diputado bajo presión. La idea de “esto no es para miedosos, que ahora salgan a jugar a la cancha y pongan lo que hay que poner”, puede servir en otros asuntos de Estado, pero no en éste.