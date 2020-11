Científicos alertan sobre el flagelo de la minería

A través de una nota enviada a la Legislatura, entidades de la comunidad educativa y tecnológica manifestaron su preocupación por la intención del Ejecutivo de llevar adelante el proyecto de zonificación minera. Además, reclamaron ser fuente de consulta en la elaboración de proyectos de tal importancia

“Como siempre se ha sostenido desde los más diversos ámbitos, y lo hemos escuchado fuertemente en estos días, la provincia de Chubut necesita una importante discusión sobre la matriz productiva a largo plazo, que permita proyectar el futuro de los y las chubutenses, especialmente de los y las habitantes de la Meseta Central. Consideramos que la Ley en cuestión provoca un grave sesgo en ese debate de largo plazo, pues sólo se plantea el desarrollo de una actividad y en un determinado territorio, sin considerar importantes desarrollos, muchos de ellos fuertemente vinculados con lo que hoy en día denominamos “economía del conocimiento”, claramente impulsada desde el gobierno nacional”, apuntaron las instituciones.

En la misma sintonía, señalaron que “estamos capacitados para aportar conocimientos que contribuyan a pensar el desarrollo de una matriz productiva ampliamente diversificada sustentable y sostenible de la provincia. Esto requiere tiempo, recursos y planificación interinstitucional, multidisciplinaria e intersectorial, aspectos que no han sido considerados habida cuenta de la velocidad que se le está imprimiendo al tratamiento parlamentario de la ley en cuestión”. Dispararon: “no hemos sido convocados de manera formal a realizar nuestro aporte y a participar de la discusión, ya sea en el seno del poder ejecutivo, o en el marco de su tratamiento parlamentario”.

Por último, sentenciaron: “las importantes movilizaciones y expresiones populares que se vienen manifestando desde hace ya tiempo nos dan la certeza de que sin licencia social no hay comunidad que pueda tener un desarrollo sustentable. Por todo lo expuesto, consideramos que no están dadas las condiciones para la aprobación de esta ley. No obstante ello, reiteramos nuestra disposición para el aporte del sector científico y académico, y confiamos en que la Legislatura que Ud. Preside reciba de manera favorable nuestro aporte”.



Fuente: La Tecla Patagónica