Cecilia Todesca: “Las mujeres pierden antes el trabajo que los varones”

La vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, advirtió que en tiempos de crisis “las mujeres pierden antes el trabajo que los varones” y afirmó que el Gobierno trabaja en un “presupuesto con perspectiva de género”.

“Si vos no te haces un pregunta específica en relación a las mujeres, puede ser que tu política no tenga el impacto que necesitás” sobre ese grupo en particular, explicó Todesca, en diálogo con Radio 10.

La economista marcó que está comprobado que en las crisis “las mujeres pierden antes el trabajo que los varones”, fundamentalmente por su papel de cuidadoras y también porque son un grupo más atravesado por la informalidad laboral.

“Son las primeras que tienen que volver a su casa. Es como un eslabón más débil en el mercado de trabajo”, explicó Todesca, al señalar que el Gobierno busca revertir estas situaciones.

Además habló de los planes más generales del oficialismo y explicó que hay un paquete de medidas “que se divide en dos” grandes grupos.

El primero, “destinado a estimular el consumo de corto plazo y el empleo” y otro referido a “cómo hacer para estimular la producción, el empleo y las exportaciones”, al cual consideró “una agenda de mediano y largo plazo”.