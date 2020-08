Carta de una militar contra el lenguaje inclusivo: “Soy soldado, ni soldada, ni soldade”

“Me cansé de que se quejen que por ser mujeres no tienen derecho. Las mujeres tenemos derechos, y mierda que los tenemos. Pero no tenemos derecho a cambiar la historia”, reclamó. Leé la carta a continuación

Mi nombre es Lucía Zordán Herrera, soy SOLDADO DE PRIMERA, SÍ, SOLDADO, NI SOLDADA, NI SOLDADE: SOLDADO.

“En el año 2016, el Ejército Argentino me abrió la posibilidad de esta gran familia, en la que hay HOMBRES Y MUJERES como en cualquier otra. Amo tanto lo que hice y hago, no solamente somos soldados para un desfile un día patrio, somos soldados todos los días del año, con aciertos y errores. Yo personalmente estoy ORGULLOSA DE PERTENECER A TAN MAJESTUOSA INSTITUCIÓN, no me da vergüenza decirlo.

“Gracias a todo esto, se manejar las diferentes armas, tuve la suerte de poder tirar con un cañón, maneje sus camiones, conocí las diferentes facetas que conlleva ser soldado, con los servicios de armas, yendo al campo, creyendo en los camaradas y sí, me hice hermana de muchos. Es lo más lindo que hay… Tuve la suerte que no todas tienen, ya sea por diferentes motivos. Sé lo que se siente tener miedo de cargar un arma, sé lo que se siente estar en un ejercicio de artillería, escuchar como explotan los proyectiles cuando tocan la tierra, sé lo que es no bañarse por días, tener el pelo duro de la sal, arena, tierra o barro. Y no me da vergüenza decirlo. Al contrario.. Lo que más me gusto siempre fue RENDIR HONORES, SÍ, RENDIRLE HONORES A MIS JEFES EN CADA FORMACIÓN, RENDIRLE HONORES A MI BANDERA, A MIS VETERANOS DE GUERRA, ES UNA EMOCIÓN QUE PENETRA EL ALMA, NO SE EXPLICA CON PALABRAS.

“CANTAR A VIVA VOZ CON TODAS LAS FUERZAS DEL CUERPO, LLEGAR A MAREARTE DE LA PRESIÓN QUE EJERCE EN LA CABEZA, PERO CANTAR ORGULLOSA DE MI EJERCITO. LAS MARCHAS QUE SEAN, PORQUE SON HISTORIAS CONTADAS, HISTORIAS DE COMO MI ARGENTINA DESDE SER NADA A SER TODO FUE SALIENDO ADELANTE… COMO SUS PRÓCERES LA SACARON ADELANTE JUNTO CON LOS VETERANOS QUE TUVIERON QUE DAR LA VIDA.

“Nadie sabe lo que es estar en una guerra, ni yo… Pero hubo gente que murió, que perdió familias, que sufrió lo que es una guerra. El frío, la lluvia, la falta de alimentos.

Y SI, ME CANSÉ, ME CANSÉ DE QUE SE QUEJEN QUE POR SER MUJERES NO TIENEN DERECHO. LAS MUJERES TENEMOS DERECHOS, Y MIERDA QUE LOS TENEMOS.

PERO NO TENEMOS DERECHO A CAMBIAR LA HISTORIA POR EL SÓLO HECHO DE QUE UNA MARCHA TIENE NOMBRE DE VARÓN, PORQUE LA ORACIÓN DEL SOLDADO NO INCLUYE A LA MUJER, PORQUE LA CANCIÓN DEL ARTILLERO, TERMINA EN “O” Y NO EN “E” O “A”.

“HASTA DONDE VAN A LLEGAR?? QUE MÁS QUIEREN?? LAS FUERZAS ARMADAS SON HISTORIA, FUNDARON NUESTRA HISTORIA. LAS PERSONAS DE ÉSTAS, EL DÍA DE MAÑANA VAN A DAR LA VIDA POR TODOS, DIOS NO LO PERMITA. PERO USTEDES CAMBIANDO UNA CANCIÓN, VOLVIÉNDOLA FEMINISTA, QUE VAN A HACER??…”