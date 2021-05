Carrió: “Cristina Kirchner volteó a Alberto Fernández”

La líder de la Coalición Civica se refirió a la interna del gobierno nacional en una entrevista con LN+: “Este viaje a Europa es del rey desnudo junto a un ministro ido​”. También avaló la postergación electoral por la pandemia del coronavirus.



Elisa Carrió se mostró a favor de que se posterguen por un mes tanto las PASO como las elecciones generales legislativas, en el marco de la pandemia de coronavirus. La líder fundadora de Juntos por el Cambio lo hizo al argumentar que “no se puede votar en medio del duelo nacional”, en referencia a los muertos por el covid en el país.

“Yo fui una de las que contribuí a decir (al Gobierno) que no tengan tantos frentes. Vamos a postergar las elecciones: a septiembre las primarias, y a noviembre las generales, con la cláusula que yo misma escribí de que las PASO son un derecho público de los partidos y de que esta ley no se puede cambiar por este año”, dijo Carrió en diálogo con LN+.

Continuó: “Como no va a haber vacunas, no se puede votar en medio del duelo nacional. Creo que nadie lo registra. Hay dos o tres millones de personas que han perdido familiares, amigos. Yo misma he perdido cuatro en la última semana. Hay que respetar eso. No se trata de quién gana el poder, se trata de la Argentina”.

En efecto, en el acuerdo celebrado días atrás entre el oficialismo y la oposición se dispuso reprogramar las PASO para el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre. El 14 de julio deberán estar inscriptas las alianzas electorales y el 24 de julio cierran las listas.

En este cuadro, para Carrió “lo han volteado a Alberto Fernández como presidente”, a la vez que consideró que el mandatario dice “lo que Cristina Kirchner quiere escuchar”.

“Quien está debilitando al presidente es la propia facción del propio Gobierno. La facción de Cristina volteó a Fernández“, apuntó “Lilita”.

Y siguió en relación a las tensiones de las últimas semanas en propios sectores del Gobierno en torno al ministro de Economía Martín Guzmán y su política de mayor ajuste en plena negociación con el FMI: “Lo que viene es muy difícil porque Cristina no puede parar, ya ha volteado a Guzmán“.

Su descripción sobre la gira presidencial, en compañía con Guzmán, fue categórica: “Ese viaje a Europa es del rey desnudo junto a un ministro ido​”.

Carrió caracterizó entonces que cuando un gobierno “está tan débil” ella “defiende” las instituciones y la democracia “porque la anarquía es el peor escenario frente a una crisis económica inevitable”.

Asimismo, la exdiputada evaluó que el gobernador Axel Kicillof “está muy asustado”, ya que “sabe lo que le viene en la Provincia de Buenos Aires, donde hay injusticias notorias”.

“Kicillof es un chico estudioso, pero vive en otra época y cuando la realidad los contraría empiezan a gritar como si fueran una criatura”, sostuvo.