Camila Perissé fue internada de urgencia y su marido hizo un desesperado pedido de ayuda

Presenta un cuadro de deterioro físico y cognitivo. Está en una clínica de Pergamino tras sufrir una descompensación.

La salud de Camila Perissé es noticia desde hace un tiempo. La actriz, ícono de los ‘80, se encuentra internada luego de haber sufrido una descompensación. Su marido, Julio “el Chino” Fernández, habló en Nosotros a la mañana (eltrece) e hizo un desesperado pedido de ayuda para que la puedan trasladar desde Pergamino, donde viven, hacia Mar del Plata. La artista de 66 años tuvo coronavirus y la enfermedad le dejó varias secuelas.

Fernández explicó que esta es la sexta vez que Camila queda internada en una clínica en Pergamino: “Le dieron el alta hace dos días pero anoche se descompensó y hoy la internamos otra vez y se va a quedar acá por ahora. Se le desplazó la cadera y hoy ya no camina. Está mucho más flaca que en las últimas semanas, pesa 42 kilos”.

Además, detalló: “Entró por un cuadro de gastritis y dolores cervicales. La memoria por momentos va y viene. Pedí que la atendiera un gastroenterólogo y una psiquiatra porque hay una medicación que toma y le hace muy mal. Después de la operación de cadera empezó a tener un deterioro cognitivo. Además tuvo neumonía, coronavirus y todo se agravó. Hoy todavía no tenemos un diagnóstico porque nunca apareció una psiquiatra”.

En ese sentido explicó que a fines de 2020 tenían el proyecto de mudarse de Pergamino, donde viven, hacia Mar del Plata, donde tienen la posibilidad de vivir en una casa en mejores condiciones y también de trabajar. Eso iba a ser posible gracias a la ayuda económica que recibieron de parte de Mirtha Legrand y Alejandro Borensztein, entre otros, pero los reiterados problemas de salud de Camila lo impidieron.

“Ese dinero que me dieron se gastó en otra cosa, como por ejemplo en una cuidadora porque PAMI nunca nos mandó una”, denunció públicamente. “Tengo que comprar hasta los pañales porque no entregan. Hoy no se la puede trasladar”, agregó visiblemente afectado.

En el programa pasaron un video reciente de Camila donde se la ve con un andador tratando de caminar mientras la asiste una mujer. “Tengo que hacerlo, no voy a soltar al aparato pero vos quedate cerquita”, se escucha que dice la actriz.

Pedido de ayuda

Fernández contó que desde la Asociación Argentina de Actores nadie se acercó ni se comunicó con ellos para ofrecerles ayuda en este momento. Sobre la difícil situación económica que atraviesan, señaló: “Quise pedir un préstamo para solucionar el problema y después poder volver a trabajar y mantenernos como hice siempre, pero no me lo dieron”.

Por último, manifestó: “Hoy Camila está más perdida, pero me reconoce y hablamos. Me dice: ‘lo vamos a lograr como sea y vos me vas a llevar a casa. Hace 35 años que estamos juntos”.