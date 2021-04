Brasil rompe de nuevo su récord de muertes diarias al alcanzar 4.249

Brasil registró una nueva cifra fatídica al llegar a los 4.249 fallecimientos diarios debido al coronavirus. En otras noticias, Lenín Moreno nombró a Camilo Aurelio Salinas como nuevo titular de la cartera de Salud después de que presentara su renuncia al cargo Marco Antonio Falconí, debido al caos en el proceso de vacunación del país. Por otro lado, Alemania recibió luz verde de la Unión Europea para negociar la compra de la vacuna Sputnik V, algo que también podrán hacer los otros estados miembros.

El planeta se encuentra en pleno proceso de vacunación contra el Covid-19. Los procesos parecen acelerarse en países miembros de la Unión Europea, que tienen como objetivo poder reabrir en el verano boreal, aunque sea de forma parcial, para dar oxígeno a su malograda economía.

En este intento, países como Alemania han recibido luz verde para comenzar a negociar con Moscú un comprar de la vacuna Sputnik V a título individual. No se descarta que más miembros europeos opten por esta medida con el objetivo de acelerar sus procesos de inmunización colectiva. A pesar de que este modelo de dosis fue rechazo en un inicio por Bruselas, en las últimas semanas se ha comenzado a ver con mejores ojos el producto elaborado por Rusia.

En América Latina la crisis sanitaria parece haberse recrudecido en varios países, especialmente Brasil, ante lo que parece un claro avance de la cepa brasileña del virus, que se ha demostrado que es bastante más contagiosa que el virus original. A pesar de ello el proceso de vacunación continua, aunque algo más lento que en otras partes del mundo. Chile y Uruguay son los dos países que van en la cabecera de personas que cuentan con al menos una dosis.

El mundo acumula 133,3 millones de personas contagiadas, 2,9 millones de fallecidas, 75,9 millones de recuperadas y 710 millones de dosis de las diferentes vacunas administradas. Estas son las noticias de la pandemia más destacadas de este jueves 8 de abril de 2021:

Brasil alcanza las 4.249 muertes diarias a causa del coronavirus

Brasil continúa batiendo sus propios récords de fallecimientos diarios a causa de la pandemia de coronavirus. Esta semana ya es la segunda vez que este límite se rompe al llegar a los 4.249 decesos en las últimas 24 horas.

La situación del país sigue siendo límite y lo peor es que no se ve un techo claro a la curva de fallecimientos causa por la pandemia. Las autoridades locales piensan que durante las próximas semanas se podrán registrar datos mucho peores debido a que en la pasada Semana Santa miles de brasileños salieron de viaje.

La situación ya hace tiempo que se le ha ido de las manos al Gobierno de Jair Bolsonaro, que es constantemente acusado por su inacción frente a la pandemia y, especialmente, frente a la grave amenaza que representa la variante amazónica del virus, que es mucho más contagiosa que la versión original. Este jueves, además, se contagiaron más de 86.650 personas.

Desde hace semanas se ha comenzado a realizar entierros masivos de forma nocturna ante el colapso de las instalaciones e incluso se han vaciado tumbas antiguas ante la previsión de un aumento importantes de personas fallecidas.

Brasil es el segundo país con más fallecidos, al acumular ya 345.025 en apenas trece meses, y más casos confirmados de la enfermedad, después de Estados Unidos, y actualmente afronta la peor fase de la pandemia con los hospitales públicos desbordados ante el crecimiento de los ingresos por Covid-19.

Toma posesión un nuevo ministro de Salud en Ecuador, el quinto en pandemia

A tres días de las elecciones, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, designó como nuevo ministro de Salud al Doctor Camilo Salinas, después de que renunciara el titular Marcos Antonio Falconí. A unos días para que acabe la legislatura de Moreno, este ya es el sexto representante de la cartera de Salud en cuatro años, el quinto desde que dio comienzo la pandemia de coronavirus.

La causa principal de la renuncia de Falconí es el caos que está viviendo el país en el proceso de vacunación. El pasado miércoles, en Quito, decenas de personas ancianas esperaron durante horas en filas interminables para recibir su dosis de vacuna contra el Covid-19. Los retrasos en las citas se atribuyeron a la demora del Ministerio de Sanidad en la distribución de los fármacos, según informaron medios ecuatorianos citados por Reuters.

Por otro lado, días antes se filtró el audio de una reunión interterritorial en la que el ya exministro Falconí se enfadaba con sus delegados provinciales por no tener ni una base de datos de las personas que habían sido vacunadas.

La trayectoria de Mauro Falconí a la cabeza del Ministerio de Sanidad ha durado un mes escaso. Falconi sustituyó a Rodolfo Farfán, quien no se mantuvo ni veinte días en el cargo. A su vez, Farfán fue el reemplazo de Juan Carlos Zevallos, el mandatario que estuvo al mando de la cartera sanitaria durante casi el primer año de pandemia, pero que fue destituido a raíz del Vacunagate ecuatoriano.

Ecuador, con 340,000 infectados, 17,000 fallecidos y 355,000 vacunas administradas, afronta la tercera ola de la pandemia a la espera de recibir un millón de dosis del fármaco chino Sinovac el próximo sábado 10 de abril.

La UE da vía libre a Alemania para comprar Sputnik V

Alemania llevaba días mostrando su interés por la Sputnik V, a pesar de que la vacuna rusa no formara parte del paquete de compra conjunta de la Unión Europea. Finalmente, Berlín ha anunciado el inicio de negociaciones bilaterales con Moscú. Es más, ha abierto la puerta a que los estados miembros de la Unión puedan adquirir fármacos que no estén incluidos en el lote comunitario.

La Comisión Europea no parece interesada en negociar con el Kremlin la compra de la vacuna rusa. Sin embargo, en Bruselas no ven inconveniente en que lo hagan los estados miembros por su cuenta. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer afirmó que: “tenemos una estrategia europea de vacunación que está basada en acuerdos con un cierto número de empresas que han sido identificadas. El hecho de que los estados miembros decidan comprar otras vacunas ya ha sucedido. Ha sido el caso de Hungría. Eso no significa el fin de la estrategia europea de vacunación”, en una declaración recogida por el diario El País.

Alemania espera que la entrada del fármaco ruso permita acelerar una campaña ralentizada por las reticencias que ha generado la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, Berlín va a esperar a que la sustancia rusa sea aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, algo que no hicieron en Hungría, donde validaron la Sputnik V vía un protocolo de emergencia.

El anuncio del Gobierno federal alemán llega un día después de que la Cancillera admitiera la posibilidad de volver a un confinamiento nacional, hasta que la campaña de vacunación haya generado suficiente inmunidad.

La Fiscalía de Venezuela investigará un alcalde por marcar las casas de las personas con Covid-19

La Fiscalía de Venezuela ha anunciado que investigará a Luis Adrián Duque, el alcalde del municipio de Sucre, en Yaracuy, de unos 20.000 habitantes, por marcar con símbolos rojos las casas de los vecinos infectados por el coronavirus. Además, Duque amenazó con sanciones y trabajos voluntarios a aquellos que rompan la cuarentena. Ambas acciones se muestran en un vídeo que colgó en su cuenta de Instagram.

En el vídeo publicado en su cuenta de Instagram el pasado 7 de abril, el alcalde dice “estamos protegiendo nuestro pueblo” mientras apunta a la señal roja colocada en la fachada de una casa, “caso Covid-19 o caso sospechoso, esto es lo que indica, para que nuestro pueblo esté alerta (…) la mejor vacuna es la conciencia que debemos tener en la lucha contra la pandemia”, concluye.