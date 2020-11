Bolsonaro advierte a Biden de que Brasil tiene “pólvora”

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó una advertencia a Joe Biden, ganador de las presidenciales de EE.UU., en la que dejó claro su desapego al diálogo.

“Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de Estado decir que, si no apago el fuego en la Amazonía, levantará barreras comerciales contra Brasil. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Sabemos que solamente con la diplomacia no se puede”, dijo el martes el ultraderechista mandatario brasileño, sin nombrar a Biden.

“Porque cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos”, agregó Bolsonaro, aliado del actual mandatario estadounidense, el republicano Donald Trump.

De esta forma, Bolsonaro reaccionó a unas afirmaciones de Biden, quien durante la campaña electoral había amenazado con sancionar a Brasil si no modificaba su política ambiental contra el pulmón del planeta.

Aunque, enarbolando la política del palo y la zanahoria, Biden propuso conversar con otras naciones para concederle a Brasilia un fondo de 20 000 millones de dólares con el objetivo de acabar con la deforestación. Bolsonaro tildó la idea del demócrata estadounidense de “lamentable” y dijo que no aceptaría “sobornos, criminales demarcaciones o infundadas amenazas”

El mandatario brasileño, desde su llegada al Palacio del Planalto el 1 de enero de 2019, no ha ocultado sus preferencias por las políticas de su homólogo estadounidense, hasta el punto de que ha sido llamado “Trump brasileño”. De hecho, Bolsonaro es uno de los pocos jefes de Estado del mundo que no han felicitado a Biden tras su victoria electoral en EE.UU.

Conforme a Brasil 247, el Gobierno brasileño está muy decidido sobre la posición a adoptar: esperar a que el republicano derrotado demande el resultado de las justas comiciales o anticiparse y reconocer a su adversario.

El presidente ultraderechista ha sido objeto de críticas internacionales por los extensos incendios y la deforestación en la Amazonía brasileña durante su mandato. Entre mayo y octubre de 2019, enormes incendios forestales arrasaron extensas áreas de la citada región.

No obstante, Bolsonaro dice que es una “mentira” que la Amazonía sea presa de incendios e insiste en que el mayor bosque tropical del mundo “se preserva por sí solo” gracias a las características de su vegetación.

