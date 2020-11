El candidato demócrata remontó el resultado en Pensilvania y Georgia, con lo que alcanzó el número necesario de votos electorales para llegar a la Casa Blanca. Del lado republicano insisten en su denuncia de fraude y dicen que “esta elección no ha terminado”.

El demócrata, Joe Biden, fue electo presidente de Estados Unidos tras triunfar en Pensilvania, de acuerdo a la proyección que realizaron medios de comunicación y sin que su rival, el republicano Donald Trump, haya salido hasta ahora a reconocer oficialmente la derrota.

El exvicepresidente de Barack Obama ganó su estado natal, obtuvo los 20 votos electorales y superó el umbral necesario para llegar a la Casa Blanca, según informan las cadenas CNN, NBC, ABC y la agencia Associated Press.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020