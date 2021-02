Arrestan y deportan a Alemania a un criminal nazi de 95 años

Un ciudadano alemán de 95 años que fue guardia de un campo de concentración nazi y vivía en Estados Unidos fue deportado el sábado a Alemania, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

Se trata de Friedrich Karl Berger, que vivía en Tennessee y tenía ciudadanía alemana. Fue enviado a su país de origen por haber sido guardia armado del campo de concentración Neuengamme en 1945, señaló el departamento.

Un juez de inmigración ordenó en marzo del año pasado la deportación de Berger, que vivía en Estados Unidos desde 1959. Berger estuvo estacionado cerca de Meppen, en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, donde prisioneros eran mantenidos en “atroces” condiciones y trabajaban “hasta la muerte”, dijo al tomar su decisión la jueza Rebecca Holt.

Los prisioneros de Neuengamme incluían a “judíos, polacos, rusos, daneses, alemanes, letones, franceses, italianos y opositores políticos” de los nazis, señaló el Departamento de Justicia. Más de 40.000 prisioneros, según los registros históricos, murieron en el campo de Neuengamme, ubicado en el norte de Alemania, en el distrito de Hamburgo.

Berger voló a Alemania el sábado y llegó a Fráncfort para ser interrogado. Hasta el momento no está claro si será sometido a juicio en su país de origen. La Justicia alemana abandonó el proceso contra Berger en diciembre de 2020, citando evidencia insuficiente.

Sin embargo, en los últimos años, los fiscales alemanes han argumentado con éxito que al ayudar a que funcione un campo de exterminio o un campo de concentración, los guardias pueden ser declarados culpables de complicidad en un asesinato, incluso si no hay pruebas de que hayan participado en una muerte en específico.

El Departmaento de Justicia reunió pruebas de archivos estadounidenses y europeos, “incluyendo registros del histórico juicio de Nüremberg”. Este año marca el 75 aniversario del juicio de Nüremberg, durante el cual juristas de los países Aliados que ganaron la Segunda Guerra sometieron a juicio a figuras principales del régimen Nazi bajo la ley internacional. Doce acusados fueron condenados a muerte y colgados.

En una entrevista que concedió el año pasado al diario The Washington Post, Berger señaló que los sucesos ocurrieron cuando tenía 19 años, estaba desarmado y siguiendo órdenes.” Luego de 75 años, esto es ridículo”, le dijo al citado medio.

“No puedo entender como esto puede pasar en un país como este”, añadió. Berger nunca pidió ser transferido de sus funciones y luego recibió una pensión de Alemania basada parcialmente en su servicio durante la guerra, según el Departamento de Justicia.

En 1979, el gobierno de Estados Unidos creó la Oficina Especial de Investigaciones del Departamento de Justicia dedicada a encontrar nazis. Hasta el momento el programa obtuvo victorias judiciales contra 109 individuos. La última deportación hasta este sábado había sido la del exguardia de la SS Jakiw Palij, también de 95 años, quien vivía en Nueva York desde 1949 y fue expulsado en agosto de 2018.

El caso de Berger es “posiblemente el último” en Estados Unidos, dijo el año pasado a la AFP Eli Rosenbaum, directora del programa especial del Departamento de Justicia.

WWII Nazi Concentration Camp Guard Removed to Germany

Man is the 70th Nazi Persecutor Removed from the United Stateshttps://t.co/87JBu5DGQj pic.twitter.com/2hAb1lCyL0

— Justice Department (@TheJusticeDept) February 20, 2021