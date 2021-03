Argentinos falsearon la declaración jurada para ingresar al país y dejaron en evidencia un error de Migraciones

En la misma causa se investiga los PCR truchos de Cancún. La apoderada de ese organismo declarará este viernes en Comodoro Py.

A un grupo de argentinos les bastó la fotografía de una carta de vinos y una factura de telefonía celular para volver ingresar al país desde el exterior. Esas imágenes, entre otras, fueron adjuntadas, en lugar del certificado PCR negativo, en la declaración jurada que exige el Gobierno para mitigar los contagios por coronavirus y la circulación de nuevas cepas. La denuncia, que hizo Migraciones en enero, se conoce tras el escándalo de los PRC truchos de egresados que viajaron a Cancún, en México.

Este viernes, el fiscal federal Ramiro González recibirá a la apoderada de la Dirección que dirige Florencia Carignano. Se espera que la funcionaria ratifique la denuncia que ingresó este jueves a Comodo Py por los falsos negativos que fueron detectados tras el arribo del vuelo con los estudiantes contagiados.

La Justicia investiga si detrás de la falsificación del certificado existe una red delictiva en ese país. Buscan determinar, a la vez, si la empresa encargada del viaje estudiantil y los propios alumnos estaban al tanto de la maniobra fraudulenta, es decir, si existió dolo.

“Si los estudiantes no fueron hisopados, es probable que la agencia y ellos mismos hayan estado al tanto”, precisaron fuentes con acceso a la causa. Al arribar a la Argentina, algunos con síntomas, fueron testeados. 44 de ellos dieron positivo y podrían ser muchos más. Además, el Gobierno no descarta la posibilidad de que haya habido otros casos que no fueron detectados.

La causa aún está dando sus primeros pasos: en el escrito, según pudo saber TN.com.ar, solo menciona que la persona que se puso en contacto con Migraciones, vía mail, se contactó con un periodista del país azteca que le confirmó que el laboratorio que realizó los estudios que dieron falsos resultados, no existe.

En segundo lugar, González -que subroga al fallecido Jorge Di Lello en la Fiscalía Federal N° 1- querrá indagar sobre la denuncia originaria que abrió la causa a fines de enero, cuando la misma Dirección detectó al menos diez declaraciones juradas falsas en el sistema de registro obligatorio para ingresar al país. Un episodio que nada tiene que ver con los egresados. En el expediente interviene el juez federal Sebastián Casanello.

En este caso, de comprobarse el delito, sería de un tipo penal de menor escala, también destinado a burlar los controles por la pandemia. Según pudo reconstruir la investigación, unas diez personas -entre ellos menores- e integrantes de dos familias, falsearon el formulario de DDJJ digital de Migraciones.

El formulario tiene carácter obligatorio y debe completarse y enviarse 48 horas previas al viaje. Y el procedimiento, bastante burdo, puso en evidencia una falla en el sistema de control oficial: la plataforma ofrece una serie de campos a completar con los datos del usuario, cada paso, permite avanzar al siguiente. En uno de ellos, se pide adjuntar una imagen del certificado del PCR negativo.

En ese espacio, las personas denunciadas -que lograron salir del país con la maniobra– subieron todo tipo de fotografías en lugar del comprobante solicitado. Entre ellas, una carta de vino y una factura de telefonía celular, indicaron las fuentes. De esta manera, por “la avivada” podrían ser imputados por falsificación de documento público.

Ante este panorama, desde Migraciones indicaron: “Cada hecho que advertimos, lo denunciamos”.

El presidente desalentó los viajes al exterior

Este jueves, el presidente Alberto Fernández sorprendió con una Cadena Nacional desde Casa Rosada que no había sido anunciada. El hermetismo estuvo motivado en evitar filtraciones del mensaje a la prensa. Fue después de que convocó una reunión de urgencia con los gobernadores de los 24 distritos a raíz del aumento de casos de coronavirus en el país.

En su discurso, el jefe de Estado reconoció las demoras en la vacunación y desaconsejó viajar al extranjero, tras el escándalo del viaje de egresados de Cancún y las elevadas cifras de contagios y víctimas en Brasil.

“¿Está resultando todo tal como esperábamos? No. Porque hay dilación global en la producción de vacunas”, dijo el mandatario. Según informó, la Argentina firmó contratos para adquirir más de 65 millones de dosis, pero están demorando en llegar más de lo previsto.

“Hasta hoy llegaron al país 4 millones de dosis, un 6% de las dosis que hemos contratado”, reconoció Fernández, que ratificó el compromiso del Gobierno por inmunizar a toda la población, fortalecer el sistema de salud y cuidar la recuperación económica.

“Mientras desde el Estado avanzamos en estos objetivos, necesito pedirle a toda la sociedad un enorme compromiso para cuidarnos. La pandemia no terminó. Debemos extremar los recaudos para que el COVID-19 no nos vuelva a aislar”, manifestó el jefe de Estado.