Arcioni afirmó que el “negocio” de la minería sigue en marcha

El Gobernador del Chubut brindó una conferencia en la que enfatizó la intención del Ejecutivo de que se trate en Diputados el proyecto de desarrollo productivo para la meseta “con todos los organismos de control, como debe ser. Que lleve el tiempo que tenga que llevar”, expresó Arcioni.

Mariano Arcioni, llevó a cabo una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en la cual volvió a ratificar la necesidad de un debate y confirmó que el proyecto de zonificación minera y desarrollo productivo para meseta “seguirá en Legislatura, con la intervención y participación de absolutamente todos, como debe ser”.

“Los chubutenses necesitamos que se dé el debate”, indicó Arcioni. “Yo no voy a hipotecar el futuro de la provincia por acusaciones que se realizaron en estos días, pero si estoy seguro que este Gobierno y los diputados no son corruptos y no voy a permitir bajo ningún punto de vista que aquellos que están acostumbrados a viejas prácticas políticas acusen y perjudiquen el futuro de todos y cada uno de los chubutenses”. Apuntaba contra los dichos de la diputada provincial Leila Lloyd Jones en el audio que se viralizó, donde habló de presuntas coimas a los diputados para que voten a favor del proyecto minero que está en la Cámara.

“Es un proyecto de ley con mucha elaboración, con aporte técnico y científico el cual está sustentado en la seriedad y honestidad de todos los que han intervenido, es por eso que exijo que se debata de cara a la sociedad. La idea es que tengamos el mejor proyecto para los chubutenses, con la intervención y participación de todos”, agregó.

“Voy a seguir con mi convicción porque se que es lo mejor para todos”, dijo, quien además llamó a “dejar las chicanas políticas” y priorizar el debate minero con la presencia de todos los sectores y organismos de control.

“Tengo lo que tengo que tener para seguir con el proyecto político que hemos comenzado hace poco más de un año. Es un proyecto con mucha elaboración, con mucho soporte técnico, científico y académico que está secundado en la seriedad y honestidad de quienes han participado. Ratifico el proyecto de Ley que hemos enviado”, señaló el Gobernador.

“Quiero que este proyecto aporte lo mejor a la Provincia. Una o dos personas no pueden hipotecar el futuro de Chubut”, afirmó.

Finalmente, Arcioni concluyó que “hace mucho tiempo estamos luchando en silencio contra estas viejas prácticas. Cuando sea el momento oportuno hablaremos de cada una de estas personas”.