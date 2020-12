Aníbal Fernández: “¿Por qué petróleo sí y minería no?”

El interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) concedió una entrevista habló del debate que domina la actualidad política y social de Chubut.

El exjefe de gabinete durante el Gobierno de Cristina Kirchner y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, habló de varios temas. Su tarea en la minera santacruceña, el debate por la minería metalífera en Chubut, el recuerdo de Juan Domingo Perón y sus pensamientos sobre los recursos naturales, sus críticas a Macri y un balance del primer año de gobierno de Alberto Fernández.

¿Cómo avanza la intervención en YCRT?

Muy bien, somos un equipo que trabajamos juntos hace muchos años y la experiencia acumulada es importante. Esto es una empresa y, aunque sea estatal, le damos ese formato. Nos encontramos con un atraso en su desarrollo que era fenomenal porque, quienes estuvieron antes que nosotros habían asumido que esa empresa tenía que fracasar para sacársela de encima, y esa fue la misión del mamerto que tuvimos antes de presidente y así quedaron las cosas. Empezamos a organizarnos y lo primero que hicimos fue desarrollar las redes sociales para que todo el mundo sepa lo que se está haciendo. Como anécdota, hoy llamó un don nadie diciendo que llamaba de parte de un ministro y nos dijo que habíamos licitado un tema y no habíamos invitado a tal empresa. Lo rastreé lo llamé y le dije de todo, básicamente que todo lo que se haga en esta empresa del Estado se va a ver reflejado a través de la web de la empresa para que todos sepan lo que se está haciendo.

¿Conoce el proyecto de zonificación minera que se discute por estos días en Chubut?

No conozco mucho más que lo que se dice públicamente. Mi parecer respecto a la minería, y habiendo sido ministro nacional de Producción, es que en ese momento y ahora bregamos mucho para defender la minería. Yo la defiendo. Siempre voy a ser pro minería. Siempre creí y creo que la minería es un recurso importante y debe ser explotado.

Es un tema que lo van a tener que pensar con mucha seriedad porque se privan de una generación de riquezas fenomenal que nadie está en condiciones de desestimarla, sólo hay que tomar los recaudos necesarios. Creo que hay muchísimos casos exitosos de explotación minera en Argentina, como por ejemplo en Santa Cruz. De la mano de Néstor Kirchner se logró un convenio con pago de regalías muy importantes. Creo que en algún momento se va a tener que dar. ¿Cuánto tiempo se puede evitar que los recursos propios de una provincia se puedan explotar? Y en todo caso: ¿Por qué petróleo sí y minería no? Esto no lo termino de entender. Es mi visión pero hay una falta de coherencia.

¿Qué visión tenía Juan Domingo Perón de la minería?

Perón era un conocedor como pocos de la naturaleza y nunca estaría en contra de algo que estuviera a favor del pueblo. Todo lo que tiene que ver el desarrollo de una estrategia de una matriz energética bien diseminada que le permita acceder a toda la población era visto por Juan Perón con toda claridad. Él habla en el año 72, a través de una carta, a los líderes del mundo donde transmite esta importancia de los recursos naturales para el pueblo.

¿Cómo cree que cierra Alberto Fernández el año?

Alberto y Cristina asumen un gobierno de una Argentina invadida por una de las peores pandemias que le puede tocar a la humanidad que es Macri: un bruto, un imbécil sin formación política, ni jurídica, ni económica, ni geopolítica, nada; solamente dedicado al beneficio de él, de su familia y de sus amigotes. Todo el daño que pudo hacer, lo hizo. El término mamerto no lo utilizo para agraviarlo sino para describirlo: es un señor sin formación, un tipo que debe tener problemas para hacer la “O” con el culo del vaso. Además le gusta la plata más que nada y no le importa cómo la hace, por eso empeñó a los argentinos y nos hizo pedazos con las deudas.

Pero no lo digo sólo desde el punto de vista del peronismo, porque por ejemplo, el exsenador chubutense Mario Cimadevilla, un hombre al que conozco y que a pesar que no es del mismo partido ha puesto su buena leche para trabajar por el bien común, se encontró con esta bestia y siendo Mario un hombre valioso, fue totalmente desperdiciado. Fue un gobierno que nos llenó de vergüenza a todos los argentinos.

Dos meses después de estar ordenando la casa y el desastre que dejó Macri, nos encontramos con la segunda pandemia que fue el Covid. Creo que nuestro gobierno asumió la seriedad necesaria y tomó las responsabilidades. Contamos con un Presidente en serio que se puso el gobierno al hombro y encontró soluciones a muchos problemas estructurales.

Alberto es amigo mío, y Cristina es mi familia, como lo fue Néstor, como lo es Máximo, Florencia y Alicia. Hace muchos años que estamos juntos y la comunión de ideas hace más simple todo.

Siempre sobrevuela la posibilidad de que se sume al Gabinete de Alberto Fernández…

No lo pienso, tengo muy en claro que el Presidente me pidió que me haga cargo de esto y yo asumí el compromiso. Sabe lo que pienso, así que si me necesita no tiene nada más que ocuparse porque sabe que estoy. Yo veo a Alberto muy cansado, pero con la cabeza puesta en mejorar la situación de un pueblo que lo necesita a gritos. Eso me hace sentir muy cómodo sabiendo que hay un presidente que piensa y que está a favor del pueblo.

Agradecido con Luz y Fuerza de la Patagonia

Fernández habló en una parte de la entrevista de la relación con un gremio importante como Luz y Fuerza de la Patagonia y de la visita que le hicieron antes de que asuma en YCRT el secretario general Héctor González y el adjunto, Juan Espinoza.

“Recuerdo aquella reunión y el apoyo que me brindaron y le tengo mucho cariño a Luz y Fuerza porque es uno de los cuatro gremios que están dentro del Turbio, por lo cual, por formación política y personal, tenemos mucha relación con ellos”.

Fuente: Cadena Tiempo