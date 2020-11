Alma Sapag: “Las PASO no tienen sentido”

La diputada nacional por Neuquén explica, en charla con Ariel Boffelli para Letra P, por qué hay que eliminar las PASO. El diálogo con el gobernador Gutiérrez y su proyecto de 2019.

-¿Por qué le conviene al MPN que sean eliminadas las PASO?

-Es una consonancia del Movimiento. Si observan la historia, el MPN siempre dirimió diferencias en internas propias. Por eso entendemos que no tienen sentido las PASO, no se le pueden imponer las diferencias de los partidos políticos a los ciudadanos. Hay que ser coherentes, no se puede continuar con una gran encuesta. Los descalabros económicos de esta crisis y la inestabilidad nos obligan a repensar el contexto.

-¿Habló con el gobernador Gutiérrez sobre este tema?

-En el MPN estamos de acuerdo con esta postura. Si bien entendemos que es necesario el consenso, que debe definirse en el Congreso, no dudamos en manifestar nuestra discrepancia con las elecciones primarias.

-¿Piensa, como el vicegobernador Marcos Koopmann, que se diluyó el espíritu original de las PASO?

-Es que es un problema de los partidos. En política se habla mucho más de lo que se hace; creo que estamos ante la oportunidad histórica de achicar el gasto que significan las PASO. Debemos pensar cómo reducir el gasto de la política. Las sociedades, en este momento histórico, necesitan un mensaje de austeridad. Hay que derogar las primarias y acompañar la reducción del gasto político.

-Varios gobernadores, incluso del Frente de Todos, reclamaron la suspensión. Juntos por el Cambio pidió consenso ¿Piensa que se logrará?

-No podemos retrasarnos. Pero, la verdad, yo presenté este proyecto en 2019, antes de la pandemia. Entiendo este tema como prioritario, y al mismo tiempo comprendo como esencial que se discuta en el parlamento.