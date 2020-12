Alfredo Cahe sobre la muerte de Maradona: “Fue un suicidio”

El histórico médico de cabecera de Diego detalló cómo fueron las últimas horas del ídolo y apuntó contra Leopoldo Luque.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer la muerte de Diego Maradona, el histórico médico del ídolo, Alfredo Cahe, opinó sobre el trágico desenlace del futbolista campeón del mundo y dejó una frase escalofriante.

“Cuando yo lo vi a Diego vivo en la Clínica Olivos como dopado y dormido profundamente, no pude hablar ni con la psiquiatra, ni con el psicólogo. El segundo día que lo quise volver a ver fue cuando se produjo el suicidio. Fue un suicidio lógico, Una de las mujeres me dijo que Diego estaba cansado de la vida, y que no quería vivir más“, dijo Cahe en diálogo con el programa Confrontados (Canal 9).