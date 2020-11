Alberto Fernández felicitó a Joe Biden y a Kamala Harris

El Presidente expresó sus felicitaciones a través de su cuenta de Twitter, “al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular”.

El presidente Alberto Fernández felicitó, a través de su cuenta de Twitter, “al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular” y saludó a Joe Biden “próximo presidente de los Estados Unidos” y a Kamala Harris, que “será la primera vicepresidenta mujer de ese país”.

Biden, de 77 años, fue electo presidente de Estados Unidos tras triunfar en Pensilvania y Nevada, de acuerdo a la proyección que realizaron medios de comunicación y mientras su rival, el republicano Donald Trump, rechazó la derrota y reiteró que “la elección no terminó”.

El exvicepresidente de Barack Obama ganó su estado natal, obtuvo los 20 votos electorales y superó el umbral necesario para llegar a la Casa Blanca, según informan las cadenas CNN, Fox, NBC y ABC.

El demócrata también logró los seis votos electorales al ganar en Nevada, de acuerdo a la proyección de varios medios de comunicación.

“Me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país”, escribió Biden en Twitter y ya cambió su biografía en esa red social donde ahora figura como “presidente electo”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020