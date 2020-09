Alberto Fernández descartó que restrinjan el retiro de depósitos de los bancos

El Presidente criticó el endeudamiento heredado por Macri y la salida de u$s23.000 millones desde la PASO a diciembre de 2019.

El presidente Alberto Fernández descartó rotundamente la posibilidad de volver a instalar en la Argentina un “corralito” o “corralón” a los depósitos bancarios y aseguró que “no es momento de especular” con el dólar.

“No hay nada de eso, no estamos vislumbrando nada de eso, ni creo en nada de eso. Como tampoco creo en el cepo. El cepo lo heredé, no lo dispuse yo”, afirmó al ser consultado en Radio 10 sobre los rumores infundados sobre un nuevo corralito como el de 2001.

“Ganamos las PASO y al día siguiente el que era presidente le echó la culpa enfurecido a los argentinos y desde ahí hasta a elección final hizo un festival de dispendio de reservas, de u$s23.000 millones y nos dejó ene Banco Central alrededor de u$s10.000 para hacer frente a todo lo que venía”, describió.

“(Macri) nos dejó en default, con deuda con organismos internacionales y con u$s10.000 millones, pero le hicimos frente a todo. Le pagamos a los organismos internacionales de crédito, logramos u acuerdo con los acreedores, pero nos agarró la pandemia en el medio y la economía se deprimió como en todo el mundo, y la acumulación de dólares fue virtualmente casi nula”, comentó durante una entrevista con el programa radial “Secreto de Sumario”.

“Los argentinos tenemos que entender que este no es momento para especular”, dijo, y admitió que “entiende” a los que “cobran pocos pesos” y se volcaban a hacer el puré con el dólar oficial. “Llamarlo especulador suena bárbaro, no hay que ser cruel. Yo soy peronista y estoy orgulloso de serlo. Que a mí me acusen de ser kirchnerista es una acusación que celebro, estoy orgulloso de eso, no estoy en contra de eso”, señaló.

En ese marco, Fernández aseguró que desde el macrismo buscan “hacernos sentir a los argentinos que su gobierno fue un episodio lejano, pero es muy cercano”.

