Agustín Rossi denunció una “conspiración militar”

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, denunció que la creación de una “Mesa de Enlace” por parte de un grupo de ex jefes militares es una maniobra para conspirar contra el Gobierno nacional y dijo que apuntan a convertirse en una conducción alterna de las Fuerzas Armadas.

“La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar”, afirmó el ministro de Defensa, que agregó que la maniobra es “intolerable en un sistema democrático”.

La denominada “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín” se presentó en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, presidida por Daniel Reimundes, un militar retirado procesado por espionaje ilegal, según recordó Rossi. El grupo reúne a organizaciones que nuclean a personal retirado de las FFAA, de fuerzas policiales y de instituciones vinculadas. El objetivo es “representar ante la dirigencia política y la opinión pública al conjunto de los uniformados”.

Los impulsores de la Mesa de Enlace militar

Rossi se quejó porque el grupo “se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad”. “Si la Mesa de Enlace se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria”, agregó en una serie de tuits compartida por Alberto Fernández.

Si la Mesa de Enlace se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los Jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 12, 2020

En tanto, en declaraciones a Radio 10, Rossi sostuvo que esta situación “es intolerable en un Estado democrático” y opinó que “el nombre los ubica en una posición política y desestabilizante”.

“Es extraño, por ser indulgente, lo que se está conformando. Está claro que es una fenomenal operación política, desde cómo aparecieron en los principales medios de comunicación, y con la propia autodenominación ‘mesa de enlace’. Los nombres no se ponen aleatoriamente”, analizó.

La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar

Rossi mencionó que “el que convoca es el general Bossi, retirado, que es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner y fue denunciado en ese momento”. Se refería a Ernesto Juan Bossi, quien estuvo en la ex Side durante el gobierno de la Alianza y bregó por lograr que las Fuerzas Armadas se involucraran en inteligencia interna.

El ministro indicó que Bossi, que fue “durante muchos años presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, seguramente es fuente de financiamiento de muchas de estas actividades, ya que es una mutual que tiene una enorme cantidad de recursos y que muchas veces se utiliza para una cantidad de operaciones que son operaciones políticas”.

Conspiran contra los jefes de la ffaa, a los que ni siquieran nombran ni reconocen, conspiran contra la actual política de defensa. El Gral Bossi, es un conspirador nato. Ya lo hizo en el 2004 contra Nestor Kirchner. Lo vuelve hacer hoy — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 12, 2020

En un hilo de Twitter, Rossi le apuntó a algunos de los militares retirados que participaron del lanzamiento de la mesa de enlace, incluidos los mencionados Bossi y Reimundes.

“Lamento verlo al Gral (Ricardo) Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito”, indicó el ministro en uno de sus tuits.

Rossi señaló también al “general (Claudio) Pasqualini, que fue hasta hace 10 meses jefe del Ejército” durante el gobierno de Macri. “Tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo. ¿No sería prudente dejar que los que lo sucedieron intenten resolverlos?”, agregó.

“Reimundes es el actual titular de Sociedad Militar Seguros de Vida, sucedió a Bossi en ese lugar. Mutual poderosa, financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes sobre la actual política de defensa”, denunció.