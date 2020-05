Italia reabre sus aeropuertos en junio

Se permitirán los viajes entre regiones y se abrirán las fronteras a viajeros de la Unión Europea, que no deberán guardar cuarentena, una medida dirigida a salvar la temporada turística del verano.

El gobierno italiano anunció la reapertura de los aeropuertos del país desde el 3 de junio como parte de sus planes de salida gradual de la cuarentena de coronavirus, aunque también advirtió que fiestas y reuniones sociales podrían provocar una nueva ola de contagios luego de que imágenes de cientos de personas en las calles pusieran en guardia a las autoridades.

Con la misma tendencia a la baja iniciada semanas atrás, autoridades sanitarias informaron este miércoles que el país europeo que supo ser epicentro de la pandemia en Europa registró 665 nuevos contagios en las últimas 24 horas, una leve baja frente a los 813 divulgados este martes, lo que eleva el total a más de 227.000.

Otras 161 personas murieron por el virus en el mismo periodo, por lo que subió a 32.330 el total de víctimas desde el primer fallecimiento en Italia, registrado el 21 de febrero, agregó Protección Civil en un comunicado.

Italia entró en cuarentena total el 10 de marzo y tuvo su pico de contagios de coronavirus a fin de ese mes, tras lo cual permitió la vuelta al trabajo de sectores como la construcción o las manufacturas el 4 de mayo.

Desde el lunes pasado han abierto bares, restaurantes y negocios minoristas, aunque con estrictas medidas de distanciamiento social y protección sanitaria.

El siguiente paso en el proceso diseñado por el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte será el 3 de junio, cuando se permitirán los viajes entre regiones y se abrirán las fronteras a viajeros de la Unión Europea (UE), que no deberán guardar cuarentena, una medida dirigida a salvar la temporada turística del verano.

A partir de ese mismo día comenzarán a reabrir todos los aeropuertos del país, anunció en el Parlamento la ministra de Transportes.

“Italia procederá a reabrir todos sus aeropuertos desde el próximo 3 de junio, día de la apertura de sus fronteras tras el cierre a causa de la pandemia de coronavirus”, dijo la ministra Paola De Micheli.

Alerta por una segunda ola

Los expertos médicos que asesoran al gobierno han implorado a la población cumplir con las medidas para evitar una segunda ola de contagios ahora que se ha aliviado el confinamiento obligatorio, y Conte insistió este miércoles en que no se debe bajar la guardia ante el virus.

“La batalla no se terminó. No es tiempo de las fiestas ni de movida, si no la curva de contagios vuelve a crecer”, advirtió el premier en declaraciones que divulgó la cadena Rai.

La advertencia de Conte se da luego de que en varias regiones del país los gobernadores amenazaran con revertir las flexibilizaciones si los ciudadanos salen en grupo a bares o lugares de aperitivo.

“Eliminamos las restricciones de movimiento porque la curva estaba bajo control, pero que nadie piense que hay que saltar las reglas de precaución”; planteó Conte.

En la misma línea, el gobernador de la región Lazio, Nicola Zingaretti, planteó hoy que “los nuevos lugares de contagios son los ámbitos de relaciones en los departamentos y con amigos”.

El gobernador de la norteña Véneto, Luca Zaia, denunció en las últimas horas haber recibido miles de mensajes con violaciones de las normas, y adelantó que prepara una ordenanza con las reglas para las salidas y los establecimientos, informó el diario La Stampa.

Fuente: Télam