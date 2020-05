La pregunta sobre sexo que indignó a Noelia Marzol

Si bien la protagonista de la obra teatral Sex terminó perdonando al conductor del ciclo de los sábados, tras las consabidas disculpas del periodista, este fin de semana volvió a indignarse.

A partir de las consultas, Marzol fue compartiendo sus distintos puntos de vista. Hasta que un seguidor la sacó. “¿Tenés fantasías sexuales?”, fue el interrogante que a priori, Noelia esquivó con clase. Apenas tuvo una chance, la rubia contraatacó con sentido analítico: “Gente, ¡qué raros que son respecto al sexo! Todos nacimos del sexo, ¿No tendría que ser un poco más natural?”, desarrolló. Frente a la insistencia del muchacho. La actriz cerró directa: “Dejen de hacer preguntas pelotudas”.

Fortalecida por sus fans en las redes, Marzol logró en su momento dejar mal parado al conductor de Perros de la Calle, cuando dio detalles sobre el programa televisivo que tanto la ofendió.

“Gracias!!! Mujeres! Gracias x hacer causa común! No hizo falta q dijera nada, ni q haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron… por suerte y porque me enoje mucho con las preguntas… todas dejándome en un lugar horrible! @andykusnetzoff algo tenes q cambiar. Check

En tanto, durante la entrevista virtual del fin de semana, la joven se nutrió del apoyo de los más fieles para darle la estocada final al atrevido muchacho. Cuando éste fue castigado por sus acotaciones machistas, Noelia contraatacó: “Muy buena pregunta. Los comentarios machistas, directamente se ignoran porque ignoro a la gente tonta, así que los comentarios tontos, ignorados”, cerró.

Habrá que ver si la elegida por José María Muscari, para hacer Sex, decide o no, volver a organizar otro vivo desde su cuenta personal. Lo cierto es que ahora nadie puede decir que no está advertido. Si le querés caer bien a Noelia, no se te ocurra soltarle una pregunta atrevida o serás ignorado o insultado por sus fans.