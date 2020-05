“En los lugares que tienen mayor concentración de personas es dónde tenemos que tener una búsqueda activa, no esperar a que el paciente venga a decirnos que tiene fiebre, sino ir a golpear puertas y hacer testeos para aislar a las personas lo más temprano posible”, enfatizó.

El infectólogo advirtió que “si mañana tenemos 600 casos pero son todos dentro de estos grupos focales estamos hablando de una situación, pero si mañana tenemos 600 casos pero esparcidos es más complicado; además hay que aclarar que nada de los datos que estamos registrando hoy tienen que ver con la apertura del fin de semana, si eso tuvo consecuencias lo veremos dentro de siete a diez días”.”Hay cuatro distritos que tienen claramente circulación comunitaria que son Río Negro, Chaco, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense; no puedo opinar del caso particular de Chaco porque no tengo todos los datos, pero creo que hay que hacer una tarea de búsqueda de casos para aislarlos”, añadió.

Cahn subrayó que “la industria farmacéutica y de la alimentación nunca dejaron de funcionar con normalidad y no registran casos de contagio porque se han cuidado y han cumplido con el aislamiento, si todos nos cuidamos podemos ir pensando en una reapertura progresiva sin dejar de poner atención en los focos más delicados”.