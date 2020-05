El Pocho Lavezzi denunció que es víctima de una pornoextorsión

Al futbolista y a su pareja, Natalia Borges, les pidieron 5 mil dólares por cada foto y video de chats privados a cambio de no ser publicados. Los detalles, en la nota.

as últimas semanas el nombre Ezequiel “Pocho” Lavezzi estuvo circulando en el medio por distintas causas. En primer lugar por los rumores y la consecuente confirmación de noviazgo con la ex de un gran amigo de él, Natalia Borges; en segundo lugar, por el destape de Jorgelina Aruzzi sobre el aparente affaire que la ex figura de la selección tuvo con Griselda Siciliani en 2019 y en esta oportunidad, por una inesperada denuncia que registró en la Justicia tras recibir amenazas y “pornoextorsiones” para sacarle dinero.

Mientras el ex futbolista aprovecha la cuarentena paradisíaca en la isla más rica del mundo, St Barths (San Bartolomé), junto a su flamante amor, no paran de llegarle pálidas. En esta oportunidad, el morocho comenzó a recibir amenazas por las redes sociales que se repitieron en serie; por lo que se cansó y el mal momento terminó con dos denuncias penales en la fiscalía porteña que se ocupa de investigar delitos de cibercrimen.

¿De que se tratan esas amenazas? aseguran que van a distribuir videos prohibidos y conversaciones privadas si no deposita una suma millonaria en dólares. Fuentes cercanas a Lavezzi afirmaron que empezaron a escribirle desde dos cuentas de Instagram y detallaron: “No solo a él sino también a su novia, la modelo Natalia Borges, con la que convive. En concreto, estas personas le dicen que tienen sus videos y conversaciones privadas y le dan detalles del contenido, por eso se le da verosimilitud. Aunque si fueran falsos sería una extorsión de todas formas“.

Es importante destacar que el extorsionador hizo referencia a un material que el ex San Lorenzo reconoce como verídico. Desde su entorno e infidentes que nunca faltan, aseguran que quienes ejecutaron las amenazas recibieron el material íntimo de parte de “alguien” que “probablemente se los guardó” en su momento.

El monto exigido por los cerebros del cibercrimen data de $5.000 dólares por cada pieza del material y lo mismo el exigen a su pareja, la modelo y actriz brasileña que se encuentra junto al ex jugador de la Selección conviviendo y en pareja en el Caribe desde que comenzó la cuarentena y quedaron varados juntos.

Ante el escándalo, el ex futbolista se comunicó con el abogado mediático Mauricio D’Alessandro para comunicarle la alarmante situación por la que transita en medio de la crisis mundial. Las consultas judiciales desembarcaron en la fiscalía de ciberdelitos del fuero porteño que está a cargo de la doctora Daniela Dupuy. Se investigan delitos de extorsión y difusión de imágenes privadas.

Desde su entorno aseguraron que Pocho está tranquilo, a la espera de que avance el curso del caso , aunque hizo firmar a su abogado un contrato de confidencialidad para evitar que se la extorsión se vuelva muy mediática y lo afecte de cerca. En cuanto a los atacantes, según pudo acceder Infobae , no se localizan en el país.

Pese al mal momento, para el Pocho no es más que un feo deja vú de lo que ya vivió en 2014 con su ex, Yanina Screpante, luego de que circularan por las redes sociales material de alto voltaje y contenido sexual, en el que se lo veía utilizado un disfraz de personal de seguridad.

Una vez más, cabe destacar la importancia del cuidado de los datos, las fotos, los videos, dado que si bien en el caso de Lavezzi el material pertenece a una antiguedad enlazado con un interés económico y actual de personas sin escrúpulos, actualmente todos estamos muy expuestos dado que exponemos minuto a minuto todo lo que hacemos, decimos, pensamos, datos, fotos con amigos, familia, parejas y esto, en más de una oportunidad hoy, nos puede perjudicar. ¡Ojo!