Flor Marcasoli: “Le escribí a Fede Bal y tengo la mejor…”

View this post on Instagram

. La vedette se sometió a una entrevista vía online y habló de su vida sentimental,de como transita la cuarentena pero lo que más sobresalió fue su respuesta cuando le preguntaron sobre @balfederico . . “Le escribí para saber cómo andaba,hablamos y charlamos con la mejor” refirió Marcasoli. Recalcó además no tener problema de hablar con @balfederico si la llamase para charlar en su particular sección de radio #llamandoamiex por @late931oficial .