Pichetto busca instalar su partido propio para 2021

El ex senador busca hacer crecer a UNIR para que se convierta en un partido nacional que aporte a la construcción opositora.

El ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto sigue pensando en volver al ruedo en las próximas elecciones. En plena pandemia, desde el aislamiento que cumple en Vicente López, el ex hombre fuerte del Senado sigue apuntalando al partido UNIR como su base electoral para competir en las próximas elecciones dentro de Juntos por el Cambio.

“Estoy trabajando en UNIR para hacer un partido nacional. Estoy recorriendo el país y haciendo videoconferencias con toda la Argentina. La campaña nacional me sirvió como base de despegue. Creo que soy uno de los tipos más conocidos después de Macri, Cristina y Alberto Fernández”, afirmó Pichetto en una entrevista con Mapuchito Noticias.

“Tengo convocatoria de todos los medios”, se infló. Luego de la derrota, el ex senador quedó afuera de la presidencia de la Auditoría General de la Nación, lugar que reclamó para sí la UCR. “Estoy dispuesto a mantener la unidad de Juntos por el Cambio, pero no me voy a subordinar a que nos excluyan como nos hicieron en esta campaña”, dijo Pichetto. Ahora reclamará más lugar en las listas. Habrá que ver qué respuesta recibe.