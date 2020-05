Delfina Pignatiello agredida en redes sociales: “A la sexualización hay que ponerle un freno”

La nadadora argentina se mostró firme luego de recibir diversos comentarios ofensivos durante una transmisión en vivo en Instagram

Lo que las redes sociales tienen de bueno cuando se activan como puentes también lo tienen de malo: nadie pareciera poder escapar a ellas. La destacada nadadora argentina Delfina Pignatiello, con más de 500 mil seguidores en su red de Instagram, fue quien denunció este sábado en su cuenta de esa red haber sido “sexualizada” por variados comentarios durante un vivo en el que compartió parte de su rutina de entrenamiento.

“Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en el vivo de hoy. También hubo comentarios en vivo sexualizándome y no me lo merezco. (No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando). Una vergüenza y me siento decepcionada”, fueron las palabras de la campeona panamericana.

La deportista nacida en San Isidro, que previo a la cuarentena ya compartía momentos de su vida con sus seguidores, había optado por aprovechar su notoriedad pública con un fin social positivo: al igual que muchos deportistas, incursionó con una muestra de su trabajo físico para incentivar a sus admiradores a dejar el sedentarismo de la cuarentena en pos de una necesaria actividad corporal.

Lo cierto es que la cosificación, evidentemente, superó cualquier extremo para Pignatiello. Aunque lo más importante es su denuncia, la estrella de la natación nacional dio a entender que lo sucedido le quitó las ganas de seguir interactuando a ese nivel en las redes. “No sé si seguiré haciendo vivos y menos entrenando. Gracias a todos los que me bancan y apoyan siempre”, sentenció.