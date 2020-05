Islandia, el único país a un paso de vencer al coronavirus: ¿cómo lo hizo?

Varias medidas fueron tomadas a tiempo y contribuyeron al caso más exitoso en materia de control de la pandemia en el mundo actualmente; hace casi tres semanas.

Islandia se trata del primer país en el mundo que se encuentra realmente cerca de vencer la pandemia desatada por el coronavirus, según lo declara que declara Katrín Jahobsdóttir, Primera Ministra del país nórdico.

El país con una población cercana a los 360 mil habitantes, ya lleva casi tres semanas sin registrar ningún muerto por Covid-19 y en la última semana solo reportaron tres nuevos infectados con la enfermedad.

No new infections in Iceland yesterday. This is the first time this has happened since the beginning of the COVID-pandemic in Iceland. Important milestone in the fight against COVID where we have followed the guidelines of WHO. #WHO #COVID19

— Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) April 24, 2020