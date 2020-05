Alberto Fernández y la vuelta del fútbol: “Será cuando tengamos los tests rápidos”

El Presidente dio una extensa entrevista en la que dijo que el fútbol volverá cuando los kits de detección se hagan en nuestro país y con estadios vacíos. “No saben lo que los extraño”, argumentó.

El presidente Alberto Fernández sorprendió este sábado en TNT Sports al revelar que tiene una propuesta para acelerar la vuelta del fútbol en medio de la pandemia de coronavirus aunque claro, la decisión final pasará por su equipo de expertos en salud.

“No saben cuánto lo extraño, y cada tanto le pregunto a Ginés (el ministro de Salud, González García) por qué no se puede jugar al fútbol. Cuando lleguen los test rápidos, calculo que esta semana estarán los hechos en la Argentina, los clubes podrían testear a sus jugadores y asegurar que nadie esté enfermo, en 40 minutos“, arrancó el primer mandatario.

“Yo tengo este cálculo, aunque es la estimación de un análisis precario hecho por un abogado. Un estadio tiene ente 8000 y 9000 metros cuadrados, contando los laterales de la cancha. ¿Cuál es el problema que en 9000 metros cuadrados haya 22 tipos jugando? No estoy hablando con público. ¿Podríamos volver sin público y verlo por televisión, que le sirve a la televisión, a los clubes y a los jugadores para volver a estar en competencia? Porque me imagino que les habrá complicado mucho el físico a los jugadores. Siempre lo planteo, ojalá alguien me escuche y diga ‘puede hacerse'”, planteó.

Por último, valoró: “Si alguien me escucha debe pensar ‘este tipo mirá con lo que está preocupado’. Ese momento el esparcimiento es muy necesario, para no estar tan encerrados en la cuarentena. Esperemos que en algún momento los epidemiólogos y los médicos lo autoricen, quisiera que vuelva el fútbol y todos disfruten. Pero hay que ser respetuoso de los que saben y yo soy solo un abogado en esta materia”.

#AlbertoFernándezEnTNTSports | Alberto Fernández 🇦🇷 🗣️ "Definitivamente, es el mejor jugador que vi"

🗣️ "Para que los Messistas no se enojen conmigo, yo creo que Messi vive en otro fútbol, el de hoy es otro fútbol"

🗣️ "A Maradona le ponías 10 escobas y hacía ganar al equipo" pic.twitter.com/8PpvAEc14o — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) May 9, 2020