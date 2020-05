Escándalo en INADI: Victoria Donda tuvo que echar a una nueva funcionaria

Se trata de Ana Beatriz Priolo, quien había sido oficializada hace apenas unos días en el área financiera del Instituto antidiscriminación.

La parálisis casi total que atraviesa el INADI por la pandemia no evitó que en las últimas horas se viviera un escándalo en la institución que conduce Victoria Donda.

La protagonista fue Ana Beatriz Priolo, recientemente nombrada en el área financiera del ente, quien debió ser removida por el escándalo que se generó al hacerse público su nombramiento y se difundieran sus antecedentes de corrupción en su paso por el Ministerio de Salud bonaerense durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli.

De hecho, Priolo llegó a estar detenida por las denuncias de corrupción durante su paso por el Ministerio.

Ana Beatriz Priolo fue funcionaria del ministerio de Salud bonaerense durante la administración de Alejandro Collia y fue detenida en 2016 en el marco de una causa por fraude al Estado a través de la compra de drogas a través de la obra social IOMA. No obstante, Priolo no fue incluida entre los imputados que irán a juicio oral por esa causa.

Pero no fue el único escándalo en el que Priolo quedó envuelta: también fue procesada en un caso que tiene como principal imputado al ex gobernador bonaerense por la presunta adjudicación irregular de la construcción de UPAs en la provincia de Buenos Aires.

Desde el INADI aseguraron que desconocían sus antecedentes y resolvieron pedirle la renuncia de Priolo al cargo de Coordinadora de Administración Financiera dependiente de la Dirección de Administración del INADI. Su nombramiento, de esta manera, sólo duró unas horas.

Tal como informó Revista Noticias, desde el INADI explicaron que como la exfuncionaria sciolista no tiene una condena firme, no aparecían los hechos en los registros del INADI. Además, desde el INADI defendieron a Donda y aseguraron que como “no era un puesto político sino técnico, Priolo no llegó del riñón de Donda ni de los suyos”. Esta hipótesis es respaldada por la Decisión Administrativa en la que se oficializó la designación de Priolo, ya que la misma no lleva la firma de Donda, sino las del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, bajo cuya órbita se encuentra el INADI.