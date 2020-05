Ivana Nadal habló del sexo virtual y recordó la filtración de sus fotos

La modelo recordó cuando, en 2016, se filtraron fotos íntimas suyas en las redes. “Hoy estoy más grande y muy segura de mi misma”, sostuvo.

Desde que comenzó la cuarentena social obligatoria, Ivana Nadal se encuentra muy activa en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 2 millones de seguidores.

A lo largo de estos meses, Nadal compartió con sus fans distintas postales de su vida cotidiana, y sobre todo, videos en donde muestra cómo continúa con su rutina de entrenamiento físico a pesar del confinamiento.

Además, en varias ocasiones, Ivana se tomó tiempo para realizar extensos videos en los que intenta transmitir motivadores mensajes a los internautas, en medio de este contexto tan difícil.

En su última publicación y mediante un video de 15 minutos de duración, la oriunda de Villa Devoto, se animó a hablar de la compleja experiencia que atravesó al momento de filtrarse imágenes de su vida privada.

“Cuando se filtra un video o una foto, todo cambia. A mí me hizo mal porque viol… mi privacidad. Mucha gente me dio una palmadita en la espalda diciendo todo bien, pero mucha gente salió a insultarme y a decirme muchas cosas, y esa gente, aunque ustedes no lo crean, siguen diciéndome cosas”, expresó la reconocida modelo.

De manera muy reflexiva, la conductora televisiva expresó que muchas veces actuamos de manera hipócrita, señalando al otro, para luego encontrarnos haciendo lo mismo que criticamos.

“Sepan que no lo hago por mí, yo todo esto lo tengo recontra superado y estoy muy contenta conmigo y con todas las decisiones que tomé en mi vida. Fui auténtica y me respeté a mí misma. Hoy, me siento grande, distinta, confiada”, cerró de manera optimista la famosa de 29 años.